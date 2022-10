Muke Danijele Dvornik: 'Meni je ponedjeljak jako stresan. Baš je teško s posla ići na plažu...'

Foto: Instagram

Bila sam u polju, radile smo, od svega smo se preznojile. Sjele smo na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast. Pogledajte vi to more, ovo je divota, opisala je Dvornik 'radni ponedjeljak' na Braču

Možemo samo pretpostaviti koliko je teško mnogima ponedjeljkom započeti radni dan. Gužve, stres, još ako su ostali zaostatci posla od vikenda... S druge strane ima onih kojima je radni ponedjeljak totalna suprotnost. Tu suprotnost je pokazala i Danijela Dvornik (55) koja je videom pobliže dočarala kako zapravo izgleda njezin 'stresan radni ponedjeljak'. POGLEDAJTE VIDEO: - Ola ekipa. Ponedjeljak je uglavnom jako stresan dan onima koji žive u gradu i u ostalim selima. I nama je jako stresan dan. Je li tako? - započela je Danijela upitavši prijateljicu pokraj sebe koja joj je odmah odgovorila: 'užasno je stresan dan'. Naime, svi dobro znamo da Danijeli savršeno pristaje Otočki zen, a sada je, može se reći, mnogima i stavila sol na ranu, prikazavši u videu kako i više nego uživa kupajući se na prekrasnoj 'osamljenoj' plaži na otoku Braču. Našalila se Danijela kroz video, objasnivši zašto joj je toliko stresan ponedjeljak. Foto: Instagram/Danijela Dvornik - Evo vidite li vi koliko je ovo stresno? Moramo doći na praznu plažu gdje nema nikoga, u tirkizno plavo more... Nije to baš tako lako. Uglavnom, sve smo jutros obavile što smo trebale. Ja krevet nisam napravila koliko nemam vremena - našalila se Dvornik pa nastavila: - Bila sam u polju, radile smo, od svega smo se preznojile. Sjele smo na sup i došle na ovu prekrasnu plažu i sad vam vadimo mast. Pogledajte vi to more, ovo je divota. Neka samo netko nešto kaže protiv života na otoku, zadavit ću ga. Foto: Instagram/Danijela Dvornik - Ovo je jedan privilegij, da vi ujutro možete nešto napraviti i onda skoknuti u more malo se osvježiti. More jednostavno zove. Dokle god bude ovakvo mi ćemo se kupati - rekla je Danijela plivajući i držeći kameru. Video je nakon dva sata od postavljanja prikupio nešto više od 7 tisuća lajkova, a mnogi su ljubomorno i komentirali: - Uživajte do maksimuma; Al smo zločesti; Blago vama zadivim vam, i ja bi taj stres; Fućkaš krevet, može se spavat i u vodi - komentirali su mnogi, zavidno. Foto: Instagram/Danijela Dvornik Najčitaniji članci