Muke po Meghan: Učlanila se u roditeljsku WhatsApp grupu, pa procurio njen privatni broj

Meghan Markle ponovno ima problema sa sigurnosti u Velikoj Britaniji, nakon što je njen privatni broj mobitela procurio iz WhatsApp grupe roditelja razreda koji je njen sin Archie trebao pohađati. Večer prije Archiejeva i Lilibetina polaska u školu, Meghan se pridružila grupi na WhatsApp-u. Na snimci zaslona koji je objavio britanski The Sun, vidi se kako dvije mame pozdravljaju Meghan i žele joj dobrodošlicu.

- Bok mame! Hvala vam na toploj dobrodošlici. Tako sam sretna što sam dio ove zajednice xx, odgovorila im je Meghan. Nakon tog razgovora netko iz grupe napravio je snimku zaslona razgovora, na kojoj je bio vidljiv i Meghanin broj telefona, te se snimka počela širiti internetom.

Ova vijest stiže nekoliko dana nakon što su Meghan i njezin suprug, princ Harry, naglo ispisali djecu iz škole u Velikoj Britaniji, i to samo dva dana nakon početka nastave, iz sigurnosnih razloga. Naime, gust promet do škole i iz škole predstavljao je preveliko opterećenje za njihov mali sigurnosni tim.

Kako pišu britanski mediji, Harry i Meghan uskoro bi trebali dobiti novu procjenu rizika od strane Royal and VIP Executive Committeeja, poznatog kao RAVEC. Državni odbor procjenjuje sigurnosni rizik za članove kraljevske obitelji i druge VIP osobe kako bi se ustvrdilo treba li im službena zaštita. Harryju i Meghan ta je zaštita ukinuta kada su 2020. odselili u Kaliforniju i prestali biti aktivni članovi kraljevske obitelji. Pri svakom kasnijem dolasku u Ujedinjeno Kraljevstvo sami su morali plaćati zaštitare, čemu se Harry žestoko protivio. Smatrao je kako njihova zaštita treba ići na teret poreznih obveznika.

Foto: Instagram

Meghan je u nedjelju na Instagramu podijelila intimnu snimku obiteljskog života nakon povratka u Harryjevu domovinu. Na snimci se vidi kako petogodišnja Lilibet vozi bicikl dok sedmogodišnji Archie trči pokraj nje, kao i Harry koji djecu vodi na pecanje brodom.

Kraljevska komentatorica Kinsey Schofield odluku para da objavljuje intimne trenutke obiteljskog života na društvenim mrežama opisala je licemjernom.

- Ako je privatnost doista prioritet, najučinkovitija je strategija jednostavna… prestanite emitirati svoj obiteljski život milijunima stranaca. Svaki pažljivo odabrani pogled na djecu, pse, selo i njihovu svakodnevicu privlači još više pažnje, pitanja i interesa za to gdje i kako žive. Ne možete namjerno hraniti taj stroj, a zatim se ponašati iznenađeno ili ogorčeno kada ljudi žele znati više - rekla je Schofield ekskluzivno za Page Six u nedjelju.