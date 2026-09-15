Djeca Harryja i Meghan nakon dva dana promijenila su školu...

Princ Archie i princeza Lilibet trebali su započeti novo poglavlje školovanja u Velikoj Britaniji, no planovi su se promijenili gotovo odmah. Djeca princa Harryja i Meghan Markle provela su dva dana u novoj školi, upoznala učitelje i kolege iz razreda, a vojvoda i vojvotkinja od Sussexa već su bili uključeni u roditeljske WhatsApp grupe.

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Ipak, Harry i Meghan su, nakon konzultacija sa svojim sigurnosnim timom, donijeli odluku o promjeni škole. Prema izvorima bliskima paru, razlog nije bila škola niti kvaliteta skrbi o djeci, već su problem predstavljali praktični aspekti njihova svakodnevnog prijevoza. Gusta prometna gužva na području škole, kao i udaljenost između njihova doma i škole, navodno su stvarali dodatni pritisak na mali tim privatnog osiguranja koji prati obitelj.

A jedan incident tijekom prijevoza dodatno je otežao održavanje konvoja vozila, zbog čega su sigurnosni stručnjaci zaključili da postojeći aranžman nije moguće dugoročno provoditi na zadovoljavajući način. Tjelohranitelji kraljevske obitelji provjeravali su prvu školu tijekom ljetnih praznika, kada su Harry i Meghan donijeli odluku o povratku u Ujedinjeno Kraljevstvo. No, prema izvorima, tek je svakodnevno iskustvo pokazalo koliko je logistički zahtjevna ruta kojom bi djeca trebala putovati.

- Prava je šteta jer su im se škola, djeca i roditelji iznimno svidjeli. Škola je bila savršena za njih u svakom pogledu, a djeca su zaista uživala u vremenu provedenom tamo. Doista su željeli da to uspije, no morali su donijeti tešku odluku jer njihov tim nije mogao operativno osigurati sigurnost prijevoza do škole - rekao je prijatelj para za časopis HELLO!.

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Sedmogodišnji Archie i petogodišnja Lilibet sada će krenuti u drugu školu na području u kojem obitelj trenutačno živi. Djeca su ondje već bila na probnom posjetu, a princ Harry viđen je kako pomaže Lilibet pri smještanju u pripremni razred.

Glasnogovornik Harryja i Meghan za HELLO! je poručio da je odluka donesena nakon razgovora sa sigurnosnim timom.

- Roditelji ostaju iznimno zahvalni svim učiteljima i osoblju na ljubavi, brizi i trudu koji su iskazali njihovoj obitelji - rekao je glasnogovornik.

Naglašeno je i da promjenu škole ni na koji način ne treba tumačiti kao kritiku škole niti skrbi koju su Archie i Lilibet ondje dobivali. Ova nagla promjena škole dolazi u osjetljivom trenutku za princa Harryja, koji već godinama upozorava na sigurnosne rizike za svoju obitelj tijekom boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu.

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Kraljevski izvršni odbor (RAVEC) zatražio je od Harryja i Meghan informacije o njihovim svakodnevnim rutinama, uključujući i odvoženje djece u školu, kako bi se procijenile moguće promjene u razini prijetnje s kojom se suočavaju. Harry se od 2021. godine pravno borio za ponovno uspostavljanje policijske zaštite tijekom svojih boravaka u Velikoj Britaniji, a sudski proces okončan je u svibnju 2025., kada je izgubio slučaj pred Žalbenim sudom.

- Ne mogu zamisliti svijet u kojem bih u ovom trenutku doveo svoju suprugu i djecu natrag u Ujedinjeno Kraljevstvo - izjavio je nakon presude za BBC.

No, krajem prošle godine objavljeno je da će njegov slučaj ponovno biti razmotren kroz postupak unutar RAVEC-a, a proces je započeo u srpnju ove godine. Pitanje sigurnosti bilo je u središtu pozornosti i tijekom obiteljskog boravka u Ujedinjenom Kraljevstvu u lipnju, kada je Meghan otkazala neke planirane javne nastupe s Harryjem. Njihov tim tada je kao razlog naveo sigurnosne zabrinutosti povezane s boravkom u središtu Londona.

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U kolovozu su Harry i Meghan objavili da se s djecom vraćaju u Ujedinjeno Kraljevstvo na dulje razdoblje. Archie i Lilibet potom su upisani u školu u području u kojem obitelj sada živi. Promjena škole nakon samo dva dana tako predstavlja novi izazov za obitelj, ali prema njihovim predstavnicima, odluka je donesena isključivo iz sigurnosnih i logističkih razloga.