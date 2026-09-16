Meghan je na svom Instagram profilu podijelila emotivnu objavu s obiteljskim fotografijama kako bi proslavila Harryjev 42. rođendan
Meghan emotivnom objavom čestitala Harryju prvi rođendan otkad su se vratili u Englesku
Princ Harry proslavio je 42. rođendan, a njegova supruga Meghan Markle odlučila mu je čestitati rođendan posebnom objavom na svom Instagram profilu. Vojvotkinja od Sussexa objavila je niz obiteljskih fotografija i snimki koje prikazuju intimne trenutke iz njihova života. Među objavljenim fotografijama našla se i snimka Harryja kako ljubi njihovu kćer Lilibet, kao i fotografija vojvode sa sinom Archiejem. Na jednoj od snimki otac i sin izgledaju kao da pripremaju igru s balonima i streličarstvom.
Video kreće sa crno-bijelom fotografijom Harryja, a na videu su se kasnije pojavile i fotografije s Harryjevim labradorom Pulom te snimka Harryja na skijanju s Lilibet, kao i fotografije para u golf-kolicima i tijekom vožnje kroz zelenilo. Posebnu pažnju privukla je crno-bijela snimka Meghan i Harryja kako se ljube u vinogradu, a u pozadini videa čula se obrada pjesme 'Simply the Best' grupe The Hound + The Fox.
- On je jednostavno najbolji. Sretan rođendan, ljubavi moja - napisala je Meghan ispod objave.
Otkako je početkom 2025. godine ponovno aktivirala svoj Instagram profil, Meghan ga koristi za obilježavanje važnih obiteljskih trenutaka, uključujući rođendane svoje djece Archieja i Lilibet, blagdane te godišnjice. I prošle godine Meghan je Harryjev rođendan obilježila objavom iz njegove prošlosti. Podijelila je deset godina staru fotografiju, kada je Harry posjetio aerodrom Goodwood u povodu obilježavanja 75. godišnjice Bitke za Britaniju.
- Oh, zdravo, rođendanski dečko - napisala je tada ispod objave.
Ovogodišnja rođendanska objava stigla je samo nekoliko tjedana nakon što se obitelj vratila u Englesku. Naime, Harry i Meghan povukli su se sa svojih kraljevskih dužnosti 2020. godine, nakon čega su se preselili u Kaliforniju. Posljednjih godina njihov je glavni dom bio u Montecitu, dok par ima i nekretninu za odmor u Portugalu. Njihov povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo donio je novo poglavlje za četveročlanu obitelj, a Meghan je tijekom vikenda na Instagramu podijelila prve prizore njihova života u Engleskoj.
Na snimkama su Meghan, Harry, Archie i Lilibet uživali u vremenu provedenom na otvorenom. Objavu su pratili samo zastava Ujedinjenog Kraljevstva i crveno srce. Prema izvoru bliskom paru koji je razgovarao za PEOPLE, prilagodba djece na novu sredinu njihov je trenutačni prioritet.
- Smještavanje djece bilo je i ostaje njihov fokus. Sve ostalo će doći na svoje mjesto kada za to dođe vrijeme - rekao je izvor.
Dodao je da je preseljenje bilo vrlo zahtjevno za cijelu obitelj jer su se 'upravo preselili na drugu stranu svijeta' te da su sve podredili tomu da se Archie i Lilibet što lakše prilagode novom životu.
- Njihov fokus je bio na tome i ostat će na tome za sada. Sretni su što su se vratili - zaključio je izvor.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+