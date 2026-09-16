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Meghan emotivnom objavom čestitala Harryju prvi rođendan otkad su se vratili u Englesku

Piše Maša Mai Čigir,
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Meghan emotivnom objavom čestitala Harryju prvi rođendan otkad su se vratili u Englesku
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Foto: profimedia
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Meghan je na svom Instagram profilu podijelila emotivnu objavu s obiteljskim fotografijama kako bi proslavila Harryjev 42. rođendan

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Princ Harry proslavio je 42. rođendan, a njegova supruga Meghan Markle odlučila mu je čestitati  rođendan posebnom objavom na svom Instagram profilu. Vojvotkinja od Sussexa objavila je niz obiteljskih fotografija i snimki koje prikazuju intimne trenutke iz njihova života. Među objavljenim fotografijama našla se i snimka Harryja kako ljubi njihovu kćer Lilibet, kao i fotografija vojvode sa sinom Archiejem. Na jednoj od snimki otac i sin izgledaju kao da pripremaju igru s balonima i streličarstvom.

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Video kreće sa crno-bijelom fotografijom Harryja, a na videu su se kasnije pojavile i fotografije s Harryjevim labradorom Pulom te snimka Harryja na skijanju s Lilibet, kao i fotografije para u golf-kolicima i tijekom vožnje kroz zelenilo. Posebnu pažnju privukla je crno-bijela snimka Meghan i Harryja kako se ljube u vinogradu, a u pozadini videa čula se obrada pjesme 'Simply the Best'  grupe The Hound + The Fox.

- On je jednostavno najbolji. Sretan rođendan, ljubavi moja - napisala je Meghan ispod objave.

Foto: Instagram

Otkako je početkom 2025. godine ponovno aktivirala svoj Instagram profil, Meghan ga koristi za obilježavanje važnih obiteljskih trenutaka, uključujući rođendane svoje djece Archieja i Lilibet, blagdane te godišnjice. I prošle godine Meghan je Harryjev rođendan obilježila objavom iz njegove prošlosti. Podijelila je deset godina staru fotografiju, kada je Harry posjetio aerodrom Goodwood u povodu obilježavanja 75. godišnjice Bitke za Britaniju. 

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- Oh, zdravo, rođendanski dečko - napisala je tada ispod objave.

Ovogodišnja rođendanska objava stigla je samo nekoliko tjedana nakon što se obitelj vratila u Englesku. Naime, Harry i Meghan povukli su se sa svojih kraljevskih dužnosti 2020. godine, nakon čega su se preselili u Kaliforniju. Posljednjih godina njihov je glavni dom bio u Montecitu, dok par ima i nekretninu za odmor u Portugalu. Njihov povratak u Ujedinjeno Kraljevstvo donio je novo poglavlje za četveročlanu obitelj, a Meghan je tijekom vikenda na Instagramu podijelila prve prizore njihova života u Engleskoj.

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Na snimkama su Meghan, Harry, Archie i Lilibet uživali u vremenu provedenom na otvorenom. Objavu su pratili samo zastava Ujedinjenog Kraljevstva i crveno srce. Prema izvoru bliskom paru koji je razgovarao za PEOPLE, prilagodba djece na novu sredinu njihov je trenutačni prioritet.

- Smještavanje djece bilo je i ostaje njihov fokus. Sve ostalo će doći na svoje mjesto kada za to dođe vrijeme - rekao je izvor.

Foto: Instagram

Dodao je da je preseljenje bilo vrlo zahtjevno za cijelu obitelj jer su se 'upravo preselili na drugu stranu svijeta' te da su sve podredili tomu da se Archie i Lilibet što lakše prilagode novom životu.

- Njihov fokus je bio na tome i ostat će na tome za sada. Sretni su što su se vratili - zaključio je izvor.

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