'Muškarci ne mogu biti krivi jer ne znaju kako voljeti jake žene'

Ecija Ivušić (31) šokirala je obožavatelje porukom koju je uputila povodom Dana žena.

- Od ranog jutra čitam poruke za Dan žena. 'Budi jaka kao žena', 'Budućnost je na ženama' i tako dalje. Sad će me neki popljuvati, ali mislim da su žene zadnjih desetljeća na sebe preuzele mnoge uloge i zadaće koje nisu nimalo lagane i 'ženske', već teške i baš muške - smatra nekadašnja voditeljica Extra FM-a.

Nabrojala je i koje su to preteške uloge koje su si moderne žene same prisvojile.

- Od samog pozicioniranja u poslovnom svijetu, preuzimanja funkcija i poslova koje su prije bile rezervirane isključivo za muškarce do kreiranja nekih novih, pretežno 'ženskih' zanimanja koja u današnjem svijetu imaju veliki utjecaj, kao što im i samo ime govori - pod tim mislim na današnje digitalne influencerice - dodala je Ecija.

Foto: Goran Čižmešija Ivušić je ipak izrazila divljenje ženama koje izvršavaju gomilu uloga.

- Da se razumijemo, svaka čast ženama koje to sve mogu i hendlaju, kao i još sto stvari, uključujući brigu o kući, obitelji i podizanju djece. Ali, da se mene pita, ja bih to sve lijepo vratila jedno bar 20 godina unatrag... I mislim da bi svijet bio lakši i ženama i muškarcima - otvoreno kaže voditeljica.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Slaže se, istaknula je, da se žena treba ostvariti da bi bila sretna i ispunjena.

- Uostalom, ostvariti se treba i bilo koja druga osoba na svijetu, neovisno o spolu ili doživljavanju vlastite spolnosti. Svaka osoba želi biti poštovana i prihvaćena - kaže Ecija.

Foto: Instagram royal

Smatra da je osnovno što svaka žena treba biti voljena.

- I oprostite mi što generaliziram, ali muškarci danas ne znaju voljeti jake žene. I to nije njihova krivica. Jednostavno biološka evolucija im to ne dozvoljava. Također i ako nađemo nekog dovoljno jakog da nas iskreno voli, teško da ćemo uz sve životne zadaće koje smo si same zadale u ovom svijetu, imati vremena i volje iskreno voljeti i brinuti se za sebe - dodaje.

Ženama je poslala i poruku.

- Drage žene, slažem se, nemamo druge nego međusobno se podržavati i bodriti, ili u najmanju ruku bar jedna drugoj ne moramo biti vuk. Ali također, drage žene, malo olabavite, čisto radi sebe - bila je izravna.

Foto: schreenshot 433 Instagram

Poruku je poslala i muškarcima.

- Dragi muškarci, pazite nas. Budite nježni, budite fer. Jer koliko god je žena jaka ili želi da vi tako mislite, ona je ipak samo žena. A žena kad voli to radi nesebično, bezuvjetno, jače nego itko. Ali na isti način i pati - nesebično, bezuvjetno, jače nego itko. Ali u sebi - objasnila je dečkima te zaključila s čestitkom:

- Sretan vam svima naš dan. Pazimo jedni na druge. Ne muški, niti ženski. Onako ljudski. I biti će dovoljno.