Muškarcima će se ova vijest baš svidjeti! Sydney: Slobodna sam

Nakon višemjesečnih nagađanja, glumica Sydney Sweeney (27) prvi je put javno potvrdila da je slobodna. U intervjuu za Sunday Times, zvijezda serije 'Euphoria' i filma 'Anyone But You' otkrila je kako je njezina dugogodišnja veza s producentom Jonathanom Davinom službeno završena.

Foto: TheImageDirect.com

- Puno učim o sebi, više vremena provodim s prijateljima i uživam u tome - rekla je Sydney, čime je prvi put izravno progovorila o prekidu koji se već neko vrijeme šuškao u medijima.

Sweeney i Davino bili su zajedno od 2018., a zaručili su se 2022. godine. Tijekom šest godina veze, par je rijetko govorio o svom privatnom životu, ali su surađivali profesionalno, Jonathan je bio jedan od koproducenata romantične komedije 'Anyone But You' iz 2023., u kojoj je Sydney glumila uz kolegu Glena Powella.

Foto: Steven Bergman/AFF-USA.COM

Upravo su kemija i bliskost koju su Sweeney i Powell pokazivali tijekom promocije filma potaknuli glasine o mogućoj aferi, no oboje su ih brzo demantirali.

- Uvijek je lijepo vidjeti kako se ljudi zaljube u likove i podrže ono što vide na ekranu - rekla je tada Sydney pa dodala: 'Glen i ja se obožavamo, tako da smo bili jako sretni zbog prijema filma'.

Iako je par prekinuo, čini se da odnos između Sydney i Jonathana nije potpuno prekinut. Glumica je otkrila da su i dalje bliski te da su se nedavno ponovno sreli u Teksasu na vjenčanju njezine sestre.

- Kad s nekim provodiš toliko vremena, postanete bliski i pričate jedno drugome o svemu. On je jednostavno tu za mene. I ja sam tu za njega - izjavila je.

Foto: Supplied by LMK / ipa-agency.net

U međuvremenu, Sydney je sve češće viđena u društvu kolege Brandona Sklenara, s kojim glumi u nadolazećem filmu 'The Housemaid'. Zajedno su fotografirani na popularnom Stagecoach festivalu u južnoj Kaliforniji krajem travnja, što je dodatno potaknulo šuškanja o novoj simpatiji.

Dok istražuje kako izgleda život nakon prekida, glumica vrijeme provodi i u društvu svojih četveronožnih prijatelja. Nedavno je udomila štene njemačkog ovčara, koje je nazvala Sully Bear, a koje se pridružilo njezinom starijem psu Tanku.

- U ova dva tjedna zajedno, postao je moj najbolji prijatelj na setu, partner za kuglanje, prijatelj za drijemanje, ljubitelj vode i suputnik na putovanjima - napisala je Sydney uz fotografiju svog novog ljubimca.

Foto: Screenshot/YouTube.

Podsjetimo, Sydney je prije neki dan predstavila limitirano izdanje od 5.000 sapuna za muškarce koji sadrže vodu u kojoj se atraktivna glumica okupala.

Vodu su prikupili na snimanju reklame za gel za tuširanje istog brenda u kojem je Sweeney sudjelovala. Svaki sapun dolazi i s certifikatom autentičnosti koji potvrđuje da je doista korištena njezina kupka.