Muslimović na suđenju: Pijanu Sonju sam samo 'malo gricnuo'

Nijednom nisam udario Sonju Bašić, vozio sam i branio sam se, možda sam bio grub. Bila je pijana, histerizirala, udarala me, otimala volan, vadila ključ iz auta, rekao je Halid Muslimović (59) danas tokom svjedočenja u Osnovnom sudu u Banjoj Luci, piše Avaz. Bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe rekao je da su njezine povrede mogle nastati 'ili od vrata ili ju je prilikom opiranja zakačio prstenom'.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Što se ugriza tiče, kazao je da ju je 'malo gricnuo', vodeći se 'onim narodnim da pijance treba malo pljusnuti ili gricnuti'. Tijekom svjedočenja nekoliko puta je došao u verbalni sukob s tužiteljicom, koja ga je opominjala zbog načina na koji razgovara s njom.

- Vi idete u kolosijek da mene optužite, vi ste loš... - rekao je vidno uzrujan Muslimović tužiteljici prije nego što ga je i sudac opomenuo.

Foto: FACEBOOK

Na pitanje tužiteljice Sanje Tadić-Stojisavljević je li bio u emotivnoj vezi s Bašić, rekao je: 'Ne sjećam se jesam li bio u vezi s njom'. Muslimović je rekao da ju je te noći vozio iz Kozarca u Banju Luku jer je pijanu nije mogao pustiti s bilo kim, ali da je 'ta noć bila u drugom filmu' jer je, kako je naveo, ona htjela da on spava kod nje. Tijekom vožnje, kako je rekao, bila je agresivna, psovala i histerizirala.

- Ruka mi je bila modra pa sam nosio košulju dugih rukava - rekao je pjevač.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Bašić je ostavio ispred zgrade, a, kako kaže, zvala je nekog i prijetila mu da će zvati policiju. Danas su svjedočili i glazbenici iz Muslimovićevog benda, ali i Hasan Ponjević, koji je te noći u restoranu gdje je bila svirka, bio s Bašić u društvu. On je rekao da je pila viski te da nitko za stolom osim nje nije pio to piće.

- Jedna boca je bila popijena pa je naručila drugu, od koje je ostalo malo na dnu boce - rekao je svjedok.

Foto: FACEBOOK

Podsjetimo, prije nekoliko mjeseci je počelo suđenje zbog toga što je u srpnju prošle godine Halid navodno pretukao Sonju. 'Plavi čuperak', a kojim su ludjele žene bivše zajedničke države, zbog novaca koji je dugovao Bašićevoj, divljački ju je pretukao, tako je rekla žena koja živi u Australiji.

- Taj čovjek je poludio, htio me ubiti, eto to, ništa drugo. Je li moja djeca trebaju ostati bez majke i to zbog njegovog duga prema meni - rekla je Sonja iz Melbournea, u sudnici Osnovnog suda u Banjaluci.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Tu večer kada ju je prema njezinim riječima pretukao, bila je u unajmljenom stanu u Banja Luci, na njegov poziv došla je u Kozarac kod Prijedora gdje je on imao nastup. Pred kraj večeri došao je za njezin stol i počeo je piti. Zamolila ga je da je odveze do taksija kako bi se vratila u Banja Luku, što je on prihvatio.

Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

- Kada sam sjela u auto, rekla sam da nisam dobila novac, a on je u blizini parkirao auto i ugasio motor. Počeo je psovati, a potom je automobilom izašao na cestu i prenuo prema Banja Luci. Počeo je voziti kao manijak 140-150 km/h i šakama udarati po upravljaču. Molila sam ga da stane. Udario me je desnom rukom u lice, bila sam šokirana - rekla je ranije na sudu Sonja.

POGLEDAJTE VIDEO: