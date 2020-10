Muslimović na sudu suočen s optužbama: 'Grizao me i tukao'

Prema optužnici kritični događaj odigrao se 27. srpnja 2018. u periodu od dva do tri sata ujutro, na relaciji magistralnog puta Banjaluka-Kozarac, a Muslimović nije štedio udarce, ugrize, niti pogrdne riječi

<p>Bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe, <strong>Halid Muslimović</strong> (59), pojavio se u sudnici Osnovnog suda u Banjaluci, i to pod prijetnjom da bi ga mogla uhititi policija, javlja <a href="https://srpskainfo.com/pod-prijetnjom-prinudnog-dovodjenja-halid-muslimovic-se-pojavio-u-banjaluckom-sudu/">srpska info</a>. Nastavak je to suđenja po optužnici koja ga tereti za nanošenje tjelesnih povreda <strong>Sonji Bašić</strong>. Sudac <strong>Zoran Milojica </strong>prihvatio je zahtjev obrane da se obavi medicinsko vještačenje tjelesnih povreda koje je zadobila Bašić pa je nastavak suđenja zakazan za studeni.</p><p>Prema optužnici kritični događaj odigrao se 27. srpnja 2018. u periodu od dva do tri sata ujutro, na relaciji magistralnog puta Banjaluka-Kozarac, a Muslimović nije štedio udarce, ugrize, niti pogrdne riječi, kaže Bašić, s kojom je bio u emotivnoj vezi.</p><p>- Je*ala te policija, ti ćeš mene prijaviti, ti si mala maca za mene, znaš li ti tko sam ja. Vozat ću te u gepeku, mrak će te progutati - govorio je navodno Muslimović ženi koju je prethodno više puta udario šakom u glavu.</p><p>- U jednom trenutku Muslimović je zaustavio vozilo, izašao i došao do vrata suvozača gdje je sjedila oštećena. Zatim je uhvatio rukom za kosu, izvukao iz auta i bacio na beton - navodi se u optužnici.</p><p>Ipak, ni tu nije bio kraj mukama nesretne žene. Nakon što ju je bacio na beton, Muslimović je podigao Sonju, udario je ponovno šakom u lice, a zatim i ugrizao za desno rame. Prema rezultatima istrage koju je provelo banjalučko tužiteljstvo Sonja je zadobila višestruke povrede u vidu nagnječenja i ugriza. Nakon iživljavanja, Muslimović je Bašićevu ugurao u 'Peugeot 607', a nasilje se nastavilo sve dok nisu stigli u Banjaluku.</p><p>Podsjetimo, Bašić se s Muslimovićem upoznala 2015. na njegovom koncertu u Australiji. Bili su u emotivnoj vezi tijekom koje mu je posudila 20 tisuća maraka (76 tisuća kuna). Na Halidov koncert u Kozarcu došla je 27. srpnja 2018. kako bi dogovorili vraćanje novca koji mu je posudila. Kada je novac tražila nazad, situacija je eskalirala...</p>