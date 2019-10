Iza sebe ima tri propala braka, a htio se 'okušati' i u politici...

Bosanskohercegovački pjevač narodne glazbe Halid Muslimović (58) najveću popularnost stekao je za vrijeme bivše Jugoslavije. Neke od njegovih pjesama među kojima su 'Hej, ljubavi u dalekom gradu', 'Znam, za sve sam kriv', 'O jarane, jarane', 'Slušaj majko moju pjesmu', 'Putuj, putuj srećo moja' i 'Nije mene dušo ubilo' godinama su bile zvučna kulisa u kafanskim provodima.

Prije nego što je izdao prvi album pod nazivom 'Amela, ti i ja', Halid je radio na jednoj željeznici u Sloveniji, a dvadesetak godina nakon, upisao je i četvrtu godinu svog zanata u Banja Luci. Iako je tada već ušao u pedesetu godinu, Muslimović je žudio za još višim stupnjem obrazovanja pa se upisao na Ekonomski fakultet, smjer informatika i menadžment.

Foto: Instagram

Godine 1982. Halid je izdao svoj prvi album na kojem su se našle pjesme poput 'Zagrli me i radosna budi', 'Amela', 'Za moju tugu nosača nema'... Samo godinu dana nakon što je 'izbacio' prvi ,uslijedio je i drugi album zahvaljujući kojem je postao jedan od tada najpopularnijih pjevača u Jugoslaviji.

No, nije samo 'žario i palio' u glazbenim vodama, Halid je važio za jednog od najvećih zavodnika na estradi. Pričalo se kako su na njegov šarm pale brojne pjevačice i glumice iz tog vremena. Ipak, srce mu je ubrzo osvojila Adelisu Hodžić koja se također bavila pjevanjem. Ubrzo su se vjenčali i dobili dvoje djece, sina Enisa i kćer Lejlu.

Foto: Instagram

Prije nego što je upoznao Adelisu, Halid je bio u dva braka koja nisu dugo potrajala.Sa srednjoškolskom ljubavi Almom te Melinom. Navodno je upravo susret s Adelisom bio koban za njegov drugi brak s Melinom.

Brak s Adelisom je tijekom 2007. godine ušao u krizu, supruga i kći napustile su pjevača, ali samo dvije godine nakon su mu se vratile. Osim u glazbi, Halid se okušao i u politici. Bio je kandidat za poslanika Narodne skupštine Republike Srpske. Osvojio je samo 172 glasa, što mu nije bilo dovoljno za mandat u parlamentu Republike Srpske. Nadao se poziciji koja ima veze sa sportom i kulturom.

Foto: Instagram

Podsjetimo, u Banja Luci (BiH) u utorak je Halidu počelo suđenje zbog toga što je u srpnju prošle godine pretukao Sonju Bašić (46), s kojom je bio u intimnoj i poslovnoj vezi. „Plavi čuperak“, za kojim su ludile žene bivše zajedničke države, zbog novaca koji je dugovao Bašićevoj, divljački ju je pretukao, tako je rekla žena koja živi u Australiji.

- Taj čovjek je poludio, htio me ubiti, eto to, ništa drugo. Je li moja djeca trebaju ostati bez majke i to zbog njegovog duga prema meni – rekla je Sonja Bašić iz Melburnea, u sudnici Osnovnog suda u Banjaluci. Tu večer kada ju je pretukao, bila je u iznajmljenom stanu u Banja Luci, na njegov poziv došla je u Kozarac kod Prijedora gdje je on imao nastup. Pri susretu primijetila je da je nešto ljuti, a pred kraj večeri došao je za njen stol i počeo je piti. Zamolila ga je da je odveze do taksija kako bi se vratila u Banja Luku, što je on prihvatio.

Foto: A Current Affair / Screenshot

- Kada sam sjela u auto, rekla sam da nisam dobila novac, a on je u blizini parkirao auto i ugasio motor. Počeo je psovati, a potom je automobilom izašao na cestu i prenuo prema Banja Luci. Počeo je da vozi kao manijak 140-150km/h i šakama udarati po upravljaču. Molila sam ga da stane. Udario me je desnom rukom u lice, bila sam šokirana – rekla na sudu Sonja.

