Na aukciji Jacksonova vrećica s infuzijom i proteza tate Joeja

Rođakinja Marsha je priznala da je vrećicu (otopinu s infuzijom) uzela iz Michaelove sobe nekoliko dana nakon što je 2009. preminuo. Tada je išla posjetiti njegova oca i pronašla ju je

<p>Proteza tate <strong>Michaela Jacksona</strong> ovih je dana završila na aukciji, a početka cijena joj je oko 1600 kuna. Predmet američkog menadžera <strong>Josepha (Joeja) Waltera Jacksona</strong> stavili su na aukciju Michaelovi rođaci i Joejeva nećakinja <strong>Marsha Stewart</strong>, koja se brinula o njemu.</p><p>Na prodaju je oko 60 stvari uključujući i Joejevi kolekciju papuča, srebrna jakna i potpisane slike. </p><p>- Nisam sigurna hoće li itko koristiti te stvari, ali ovo su rijetke stvari koje su bile dio povijesti kao što je Joejev osmijeh - kaže šef stručne službe za memorabilije i nastavlja: </p><p>- Znamo da je to poznat osmijeh. To je najosobnija stvar koju možete imati. To je za nekoga tko misli da ima sve u svojoj kolekciji. </p><p>Tim eksperata iz Las Vegasa koji su zaduženi za memorabilije se nada kako će zaraditi brdo novaca, pogotovo za vrećicu za infuziju koju je koristio Jackson i doktor Conrad Murray u lipnju 2009. Prodaju je za nešto više od 16 tisuća kuna. </p><p>Marsha je priznala da ju je uzela iz Michaelove sobe nekoliko dana nakon što je 2009. preminuo. Tada je išla posjetiti njegova oca i pronašla ju je. Michaelov DNA je na njoj jer je kapnula krv koja mu se vadila zadnje dane njegova života kako bi se napravili nalazi na drogu.</p>