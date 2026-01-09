Na Baliju se zaručila naša lijepa manekenka Elena Dizdar

Hrvatska manekenka i influencerica Elena Dizdar, koju mnogi smatraju jednom od najljepših Hrvatica, podijelila je sa svojim pratiteljima na Instagramu sretnu vijest da se zaručila za svog dečka Sandyja Bogovca. Sudeći prema lokaciji objave, romantična prosidba dogodila se na egzotičnom Baliju u Indoneziji, omiljenoj destinaciji za zaljubljene parove iz cijelog svijeta.

Elena je sa svojim pratiteljima podijelila tri dirljive fotografije. Na prvoj slici, koja odiše romantikom, manekenka je u zagrljaju svog, sada zaručnika. Dok ga grli s leđa, njezin pogled usmjeren je ravno u kameru, a u prvom planu je njezina lijeva ruka na kojoj blista elegantan i decentan dijamantni prsten. U pozadini se vidi idilična pješčana plaža i more, što dodatno pojačava dojam da je riječ o trenutku kao iz snova.

Foto: Instagram/Elena Dizdar

Osim ove dirljive fotografije, Elena je podijelila i sliku s ljubavnim citatom na engleskom jeziku koji glasi: "Sve dok sunce zalazi i mjesec izlazi, ti si onaj kojeg želim u svim svojim sutrašnjicama". Treća fotografija u nizu prikazuje krupni plan njezine ruke, čime je zaručnički prsten stavljen u potpuni fokus.

Kao jedna od najtraženijih hrvatskih modela, Elena je poznata po svom jedinstvenom stilu, brojnim tetovažama i vitkoj figuri koja joj je osigurala uspješnu karijeru. Uz kratak, ali snažan opis "zauvijek i uvijek. P.S. Volim te", pokrenula je lavinu pozitivnih reakcija. U samo nekoliko sati objava je prikupila tisuće lajkova, a ispod nje su se zaredale čestitke brojnih prijatelja, kolega i obožavatelja.



