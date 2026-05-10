Na bengi smo nekad prali šajbe, a sad smo kum i ja 'U lovi'...

Mi smo neozbiljni dečki, koji rade ozbiljan posao, nasmijano mi je svojevremeno rekao Marko Lasić Nered vidjevši moje iznenađenje, studijem i svim dodatnim sadržajem u njihovim prostorima gdje su snimali prvi hrvatski digitalni talent show Loud Stage. Na svoj 47 rođendan najavio je trilogiju 'Rap se vraća doma', a danas je prvi puta pustio singl 'U lovi'.

- Ovo je samo početak trilogije kojom najavljujem album, kaže nam Nered posebno ponosan na suradnju s Lay Z-em.

- Oduvijek sam htio biti zgodan kao LayZ hahah,.. imat kosu, biti visok i imati cool tetovaže pa sam ga nazvao jedan dan i pitao di se šiša, tko mu je frizer, koje shakeove pije.. i tak malo po malo počeli smo posjećivati iste salone, depilirati obrve.. i tak, dosta toga sam naučio od njega pa sam odlučio napraviti trilogiju – u šali nam opisuje Nered. No LayZ i on nisu samo poslovni suradnici nego po dobrom starom hrvatskom običaju može se reći da 'sve ostaje u obitelji'. Naime, njih dvoje veže i kumstvo.

- LayZ-a sam upoznao na vatrogasnoj zabavi u Karlovcu. Bilo je super. Malo smo pričali o poljoprivredi i šumarstvu i skontali kako znamo iste ljude iz Zorkovca.. i dalje je sve povijest hahah. Matija je počeo trenirati za jedan svoj boksački meč, pa su nas treninzi spojili i tu smo se intenzivno počeli družiti. Zajedno smo otputovali u Budimpeštu i bio sam s njim u korneru. S nama je bio i Karlo, moj sin.. i oni su kliknuli tako da je Karlo odlučio da mu on bude Krizmani kum. Eto, i sad sve ostaje u familiji – opisao nam je ukratko njihovu povijest. No ne veže ih samo kumstvo...

- Vezani smo strašću prema goblenima, on jako lijepo plete, i koristi samo najzahtjevnije pejzažne ilustracije koje obrađuje u svojim tehnikama.. radili smo zajedno na bengi, prali šajbe skupa, selidbe i skupljali milodare po raznim manifestacijama. Dobro nam je išlo, pa se to prijateljstvo razvilo u poslovnu suradnju tako da smo danas počasni članovi udruge koja se zalaže za bitna ljudska prava i ima veliku ulogu u razvoju današnjeg društva – dodaje Nered koji je odlučio publici za svoj rođendan darovati ono što već dugo priželjkuju – 'starog Nereda'.