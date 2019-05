Na Bundeku pozornicu 'zapalio' Soul Fingers, sutra pjeva Let 3

Posjetitelji Chill&Grill festivala i dalje uživaju u odličnoj glazbi. Na zagrebačkom Bundeku publiku zabavlja Soul Fingers. Atmosferu je prethodno zagrijao bend EOT.

Foto: Branko Banjac

- Dobra večer, Zagreb! Idemo, da vas čujem - tim riječima publiku su pozdravili braća Denis (50) i Haris Ahmetašević (53), a zatim su zapjevali 'You really got me'. Na pozornicu se kao iznenađenje večeri popela hrvatska rock i jazz pjevačica Valerija Nikolovska.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Inače, Soul Fingers je hrvatski soul i funk glazbeni sastav koji su braća osnovali 1991., a do sada su održali preko 1700 koncerata. Imali su priliku dijeliti binu s velikim svjetskim glazbenim imenima te su gostovali na brojnim glazbenim i filmskim festivalima diljem svijeta.

Foto: Branko Banjac

Dobra glazba na Chill&Grill festivalu nastavlja se i ostatak tjedna. U četvrtak, 2. svibnja, na rasporedu je legendarni Let 3. Predviđeno je da festival u petak zatvore Kojoti i Nipplepeople.

Sponzori

Podravka, kao glavni partner Chill&Grilla, donosi sasvim novo iskustvo uživanja u hrani.

Uz plaćanje MasterCard® i Maestro® karticama ostvarit ćete 10% popusta na svu hranu i piće.

U Pevec vrtnoj zoni s atraktivnim vertikalnim vrtovima, saznajte koji ste tip grill majstora i osvojite nagrade.

Službeni dobavljač festivala, Mesna industrija Ravlić, osigurava vrhunsko domaće svježe meso za svjetske specijalitete.

Kisko predstavlja najfinije salate iz cijelog svijeta, a ”Jack’s wings&things” restoran fantastične okuse koje još niste probali.

Petrol će vas upoznati s projektom elektromobilnosti kroz URBAN E projekt - prvom javnom mrežom električnih punionica u Zagrebu, a Mitsubishi s novim Outlander Plug in Hybridom.

Tu su i "Servis za sendviče" Zvijezda majoneze, American Donut i Pekar pekarski proizvodi, kraljevsko bavarsko pivo Kaltenberg i zagrebački craft Medvedgrad.

Za čiste i blistave roštilje Chill&Grilla zaslužan je Permetal.

Vidimo se na Chill&Grillu!

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Tema: Muzika