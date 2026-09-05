Na današnji dan počela je TV ludnica: Kermit, Miss Piggy i ekipa osvojili su cijeli svijet

Prva epizoda kultne televizijske emisije „The Muppet Show“ premijerno je prikazana 5. rujna 1976. godine. Serija koju je osmislio legendarni američki lutkar, redatelj i producent Jim Henson prikazivala se do 1981. godine te je tijekom pet sezona izrasla u jedan od najprepoznatljivijih televizijskih zabavnih programa 20. stoljeća. Prva emitirana epizoda ugostila je glumca i pjevača Joela Greya, poznatog po ulozi u mjuziklu "Cabaret".

"The Muppet Show" spojio je komediju, glazbu, lutkarstvo, parodiju i klasičnu formu televizijskog varijetea. Ono što ga je izdvajalo od drugih lutkarskih emisija bila je činjenica da nije bio zamišljen isključivo kao dječji program. Henson je želio dokazati da lutke mogu biti nositelji inteligentnog, ponekad apsurdnog i satiričnog humora namijenjenog cijeloj obitelji. Rezultat je bila emisija koja je istodobno mogla nasmijati djecu živopisnim likovima i odrasle duhovitim komentarima, parodijama i kaotičnim odnosima iza pozornice.

Priča o Muppetima počela je mnogo prije njihove slavne televizijske emisije. Dok je studirao na Sveučilištu Maryland, Jim Henson upoznao je Jane Nebel, svoju buduću suprugu i jednu od prvih suradnica. Zajedno su sredinom 50-ih počeli razvijati kratku lutkarsku emisiju "Sam and Friends" za lokalnu televiziju u Washingtonu. Upravo se ondje pojavio rani lik koji će se razvio u Kermita, jednoga od najpoznatijih lutkarskih likova svih vremena.

Foto: Olivier Douliery

Henson je svoje lutke nazvao "Muppets". Iako se naziv često objašnjava kao spoj engleskih riječi "marionette" i "puppet", sam Henson poslije je znao relativizirati takvo objašnjenje. Njegove lutke u svakom su slučaju bile posebno prilagođene televizijskom mediju. Umjesto krutih drvenih konstrukcija, često su bile napravljene od mekanih materijala poput pjenaste gume i različitih tkanina, što je omogućavalo izrazito živu mimiku i pokrete.

Nakon završetka studija Henson i njegovi suradnici pojavljivali su se u reklamama, televizijskim emisijama i kratkim zabavnim prilozima. Velika prekretnica dogodila se 1969. godine, kada su njegovi likovi postali važan dio nove dječje emisije "Sesame Street". Kermit, Ernie, Bert, Cookie Monster i drugi likovi pomogli su Hensonu da stekne golemu popularnost u SAD-u.

Jim Henson godinama je pokušavao uvjeriti američke televizijske kuće da prihvate večernju zabavnu emisiju s Muppetima. Mnogi televizijski šefovi nisu to htjeli, jer nisu smatrali da mogu privući odraslu publiku u udarnom terminu. Naposlijetku se Henson uspio dogovoriti o emisiji s britanskim televizijskim magnatom Lewom Gradeom. Gradea. Henson i Grade 1975. postigli su dogovor o produkciji serije, a prva sezona počela se snimati početkom 1976. u ATV-jevim studijima u Borehamwoodu u Engleskoj.

Kaos iza pozornice

Gledatelji su u "The Muppet Showu" istodobno pratili nastupe na pozornici i kaotična događanja iza kulisa. U središtu svega nalazio se Kermit the Frog, odnosno žabac Kermit, voditelj i svojevrsni producent predstave koji je iz tjedna u tjedan pokušavao održati red među svojim izrazito nepredvidljivim kolegama. Njegova smirenost neprestano je bila na kušnji. Tu je bio Fozzie Bear, dobronamjerni medvjed komičar čiji su vicevi često izazivali više negodovanja nego smijeha. Posebno su ga nemilosrdno kritizirala dvojica starijih gledatelja, Statler i Waldorf, koji su iz svoje kazališne lože komentirali gotovo svaki neuspjeli nastup.

Potpuno drukčiju vrstu problema predstavljao je Gonzo, ekscentrični izvođač sklon bizarnim i često opasnim točkama. Njegova je nepredvidljivost postala jednim od zaštitnih znakova emisije.

Foto: Olivier Douliery

A onda je tu bila Miss Piggy. Glamurozna, temperamentna, izrazito samouvjerena i zaljubljena u Kermita, Miss Piggy postupno je postala jednom od najvećih zvijezda cijelog Muppetova svijeta. Njezina romantična opsjednutost Kermitom, ljubomora i sklonost dramatičnim ispadima stvarali su neke od najpoznatijih komičnih trenutaka serije. Uz njih su se pojavljivali Animal, švedski kuhar, Scooter, Rowlf the Dog, Dr. Bunsen Honeydew, Beaker i brojni drugi likovi koji su s vremenom postali sastavni dio popularne kulture.

Hollywood među lutkama

Posebnost emisije bila je i u tome što je gotovo svaka epizoda imala poznatog gosta iz svijeta filma, televizije, glazbe ili kazališta. Tijekom pet sezona kroz Muppetovo kazalište prošao je impresivan niz slavnih izvođača.

Među njima su bili Steve Martin, Elton John, Alice Cooper, Diana Ross, Peter Sellers, John Cleese, Julie Andrews, Gene Kelly, Carol Burnett, Rudolf Nurejev, Roger Moore, Christopher Reeve, Mark Hamill, Gladys Knight i mnogi drugi. Television Academy navodi da je serija tijekom svog prikazivanja bila nominirana za 21 nagradu Emmy.

"The Muppet Show" trajao je pet sezona i ukupno je proizvedeno 120 epizoda. Serija je snimana u Velikoj Britaniji između 1976. i 1980., dok je prikazivanje završilo 1981. godine.

Foto: Olivier Douliery

Jim Henson iznenada je preminuo 1990. godine u dobi od samo 53 godine. U vrijeme njegove smrti trajali su pregovori s Disneyjem o velikom poslovnom sporazumu koji je trebao obuhvatiti Muppete, no tada nije dovršen.

Više od desetljeća poslije došlo je do nove velike promjene. Godine 2004. Disney je od The Jim Henson Companyja preuzeo prava na većinu klasičnih Muppetovih likova i povezanih projekata. Muppeti su tako dobili novi život pod okriljem jedne od najvećih svjetskih kompanija zabavne industrije.