Muppeti se vraćaju: Kermit, Miss Piggy i Sabrina Carpenter u spektaklu za 50. obljetnicu

Svjetla su ponovno upaljena u Muppet Theatreu, a Žabac Kermit spreman je dovesti u red Miss Piggy i ostatak svoje nepredvidive ekipe u potpuno novom televizijskom specijalu. Platforma Disney+ i televizijska mreža ABC predstavile su povratnički događaj “The Muppet Show”, snimljen povodom 50. godišnjice ovog legendarnog serijala, javlja The Variety.

Specijal, čija je premijera bila 4. veljače, okupila je brojne zvjezdane goste, među kojima su Sabrina Carpenter, Maya Rudolph i Seth Rogen, koji ujedno sudjeluje i kao izvršni producent.

POGLEDAJTE TRAILER:

Ovaj projekt, najavljen još u rujnu 2025., vraća omiljeni Muppet ansambl na izvornu pozornicu Muppet Theatrea, gdje će publiku dočekati večer ispunjena glazbom, humorom i dobro poznatim kaosom, uz Carpenter u ulozi posebne gošće.

Većinu kultnih likova ponovno je oživio dugogodišnji Muppet izvođači Bill Barretta, Dave Goelz, Eric Jacobson, Peter Linz, David Rudman i Matt Vogel. Posebno se ističe Goelz, koji s Muppetima radi više od 50 godina te je još u originalnoj seriji utjelovio likove poput Gonza i dr. Bunsena Honeydewa.

Foto: Disney+

Izvorni “The Muppet Show”, čiji je tvorac bio Jim Henson, emitirao se od 1976. do 1981. godine u više od 100 zemalja. Tijekom godina ugostio je brojne svjetske zvijezde, među kojima su Elton John, Johnny Cash, Diana Ross, Debbie Harry, Gladys Knight, Liza Minnelli i Paul Simon. Serija je osvojila niz nagrada, uključujući Emmy, Grammy, Peabody i BAFTA, a časopis Time ju je 1978. nazvao „najpopularnijom televizijskom zabavom na svijetu”.

Svih pet sezona originalnog “The Muppet Showa” trenutačno je dostupno za gledanje na platformi Disney+.