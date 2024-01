Na dodjeli Emmyja pojavio se zeleni goblin, gledatelji u šoku: 'Tko je, dovraga, to? Plaši me'

U ponedjeljak u Los Angelesu bila je 75. dodjela nagrada Emmy, a brojne zvijezde su prošetale crvenim tepihom u zanimljivim modnim kreacijama. Neki su svojim haljinama iznenadile, neke očarale... Ipak, najviše pozornosti ukrao je zeleni goblin, a većina se pitala tko se krije iza te maske.

'Zašto je zeleni goblin na dodjeli Emmyja? Tko je to uopće?', 'Ovaj goblin me uplašio', 'Tko je, dovraga, to?', pisali su gledatelji, a fotke zelenog goblina postale su viralne na društvenim mrežama.

Iza maske, koji je privukao ogromnu pažnju, krije se drag kraljica Princess Poppy. Natjecala se u 15. sezoni showa RuPaul’s 'Drag Race', a kasnije je pozirala sa svim natjecateljima iz showa.

Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Reality zvijezda, koja javnosti ne otkriva svoje ime, živi u San Franciscu i druga je po redu ispala iz showa.

- Željela sam upravo suprotno od onog što se očekuje kada se ide na ovakav događaj. Htjela sam to zaokrenuti - izjavila je Princess Poppy za Entertainment Weekly na crvenom tepihu.

- Htjela sam da se toliko šokirate da se morate okrenuti i pogledati me – na najgori mogući način - objasnila je.

Inače 'Drag Race' osvojio je nagradu za izvanredan natjecateljski reality program. Show je prvi put počeo 2009., a proširio se i na Australiju i Novi Zeland.