Hrvatska radiotelevizija (HRT) objavljuje rezultate ovogodišnjeg natječaja za Doru 2021. Žiri u sastavu: Andrej Babić (HGU, HDS), Hrvoje Prskalo (HDS), Matija Cvek (HGU), Monika Lelas (HRT – HRA) i Uršula Tolj (HRT – HTV) utvrdio je da je na natječaj koji je završio 10. prosinca u ponoć pristiglo 135 prijava i ukupno 140 pjesama.

Potom je peteročlani stručni žiri (sastavljen od predstavnika HRT-a, HDS-a i HGU-a) pod vodstvom urednice projekta Dora 2021. Uršule Tolj u razdoblju od 12. do 14. prosinca detaljno i višestruko preslušao sve prispjele skladbe i jednoglasno izabrao 14 pjesama (i 4 rezerve) koje će se 13. veljače 2021. u Opatiji natjecati na Izboru hrvatske pjesme i predstavnika za Pjesmu Eurovizije - 'Dora 2021.' - za prestižnu statuu Dore i hrvatsku pjesmu predstavnicu na Eurosongu 2021. koji će se održati u svibnju u Rotterdamu.

To su (abecednim redom):

1. BLIND (F. Rudan / A. Franić / H. Domazet – F. Rudan / A. Franić) – FILIP RUDAN

2. COLORS (B. Georgiev Milanov / B. Brunović) – BERNARDA

3. COME THIS WAY (S. Reljić Simba – E. Orešković) – ELLA OREŠKOVIĆ

4. KRIV (S. Reljić Simba – Fayo) - SANDI CENOV

5. MA ZAMISLI (P. Martinjak) – BETA SUDAR

6. NOĆI PIJANE (B. Vuco) – BRIGITA VUCO

7. OCEAN OF LOVE (A. Pupavac / A. Bjorkman / K. Persson / T. Marić – A. Pupavac) – ToMa

8. RECI MI (E. Vidović) – ERIC

9. RIJEKA (H. Librenjak – Miki Solus / N. Kraljić) – NINA KRALJIĆ

10. SHARE THE LOVE (I. Škunca – A. Colburn / I. Škunca) – ASHLEY COLBURN & BOJAN JAMBROŠIĆ

11. SHE'S LIKE A DREAM (M. Negovetić / L. Deb / D. Jamm / D. Kertes) – MIA NEGOVETIĆ

12. TICK-TOCK (B. Mihaljević – M. Cinnamon / T. Buklijaš Bakić) – ALBINA

13. ZALJUBLJEN (M. Mirković) – CAMBI

14. ZAPJEVAJ, SLOBODA JE! (K. Rahimovski) – TONY CETINSKI & KIKI RAHIMOVSKI

Rezerve:

1. BRODOLOM (E. Lovrić) – ELIS LOVRIĆ

2. MEGALOMAN (A. Čubrić / J. Houdek – A. Čubrić) – ENDI (feat. LORA)

3. SOLDIER (P. Ružević / A. Bjorkman / A. Pupavac / J. Alin – P. Ružević / A. O'Connor) – PJERINO RUŽEVIĆ

4. ONLY LOVE (B. Čakić / I. Ivić / R. Babić – B. Čakić / N. Špralja) – Z/11

HRT čestita svim izabranim autorima i izvođačima, te zahvaljuje svima koji su sudjelovali u ovogodišnjem natječaju.