Na Eurosong šaljemo čupače ograničenih mozgova. Ta vijest je za ovu zemlju fantastična

Eurosong je oduvijek bio mnogo, mnogo više od pukog glazbenog festivala. To je, prije svega, najgledaniji i najdugovječniji televizijski format na svijetu, to je posljednji netaknuti i autentični artefakt linearne televizije, mjesto na kojem desetljećima europske zemlje demonstriraju svoje kulturne, političke, ekonomske i diplomatske potencijale. Istina je da je lista uvreda koje se desetljećima upućivane tom natjecanju za najbolju pjesmu u Europi podugačka. Slavni francuski ministar kulture i socijalist Jack Lang je 1982. Evroviziju nazvao spomenikom budalaštini, ali taj spomenik stoji prilično čvrsto i danas, čak i kad se pozicija televizije u okruženju novih i posve drukčijih medija znatno promijenila.

Silno uvjerljiva pobjeda Leta 3 na Dori, natjecanju za hrvatsku pjesmu koja će nas predstavljati na Eurosongu, pokazuje da se, srećom, dramatično mijenja i percepcija Eurosonga u hrvatskoj javnosti. Od situacije u kojoj Hrvati poput naroda kakve iskompleksirane kolonije, boreći se sa silnim vlastitim političkim frustracijama, strahuju samo da se "ne osramote" na velikoj europskoj sceni, došli smo do priče u kojoj je na taj festival šaljemo glazbenike i peformere od kojih se jedan zadnjih godina predstavlja kao 'Čupač P.čke'. Kako je moguće da Hrvati odjednom žele u bijeli svijet poslati te principijelne provokatore, učinkovite čupače licemjernih i ograničenih mozgova?

Prvo, Doru u Hrvatskoj više ne gledaju niti se zabavljaju komentirajući pjesme na tom festivalu oni koji su, na primjer, istu večer u zagrebačkoj Areni slušali i gledali Acu Pejovića. Taj jaz između onoga što smo nekad zvali novokomponiranom glazbom i svega (ali baš svega!) ostaloga danas je veći no ikad. U muzičkom, ali i u ideološkom, kulturološkom smislu. Pritom, Eurosong- ni u glazbenom pogledu- već dugo nije samo festival šlagera i sličnih takozvanih lakih glazbenih nota. Dakle, oni su koji su gledali Doru, oni koji su glasali, žele u Liverpoolu svoje čupače licemjernih i ograničenih mozgova, bez obzira kako Europa to shvatila. I to je super vijest.