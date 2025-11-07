Na Eurosong stiže nova država? Još jedna koja nije iz Europe...

Još jedna država mogla bi se priključiti Eurosongu, a riječ je o Kanadi. O njenom sudjelovanju na prestižnom glazbenom natjecanju šuška se već danima, a tim se povodom oglasio i Martin Green, direktor Eurosonga.

'Uvijek smo uzbuđeni kada saznamo da emiteri žele postati dijelom najvećeg svjetskog glazbenog showa uživo. Razgovor Kanade i CBC-a još je na samom početku i veselimo se njegovom nastavku', izjavio je Green za ESC Today. Prije kratkog vremena otkriveno je i da je kanadska vlada uvrstila novac za 'istraživanje sudjelovanja' na ovom prestižnom natjecanju u svoj proračun.

Foto: Denis Balibouse

Unatoč tome, sami pregovori između European Broadcasting Union i Canadian Broadcasting Corporation nisu dovoljni za sudjelovanje u ovom spektaklu. Da bi došlo do nastupa kanadskog izvođača na Eurosongu iduće godine, spomenuta država trebala bi, baš kao i Australija, dobiti poseban poziv organizatora natjecanja.

Iako Kanada još nikada nije bila službenim dijelom ovog showa, neki pjevači koji dolaze iz te države imali su se prilike okušati u pjevanju na jednoj od najslavnijih pozornica svijeta. Najpoznatija od njih je upravo Celine Dion koja je nastupajući za Švicarsku s pjesmom 'Ne Partez Pas Sans Moi' pobijedila na Eurosongu 1988. godine.

Podsjetimo, idući Eurosong održat će se u proljeće 2026. godine u Beču, budući da je od tamo ovogodišnji pobjednik JJ koji je svoju državu predstavio pjesmom 'Wasted Love'. Hrvatsku je na Eurosongu, koji se u svibnju održao u švicarskom Baselu, predstavljao Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake', no nije se plasirao u finale natjecanja.