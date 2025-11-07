Jednom od najpopularnijih glazbenih natjecanja na svijetu mogli bi se pridružiti glazbenici iz još jednog dijela svijeta
Na Eurosong stiže nova država? Još jedna koja nije iz Europe...
Još jedna država mogla bi se priključiti Eurosongu, a riječ je o Kanadi. O njenom sudjelovanju na prestižnom glazbenom natjecanju šuška se već danima, a tim se povodom oglasio i Martin Green, direktor Eurosonga.
'Uvijek smo uzbuđeni kada saznamo da emiteri žele postati dijelom najvećeg svjetskog glazbenog showa uživo. Razgovor Kanade i CBC-a još je na samom početku i veselimo se njegovom nastavku', izjavio je Green za ESC Today. Prije kratkog vremena otkriveno je i da je kanadska vlada uvrstila novac za 'istraživanje sudjelovanja' na ovom prestižnom natjecanju u svoj proračun.
Unatoč tome, sami pregovori između European Broadcasting Union i Canadian Broadcasting Corporation nisu dovoljni za sudjelovanje u ovom spektaklu. Da bi došlo do nastupa kanadskog izvođača na Eurosongu iduće godine, spomenuta država trebala bi, baš kao i Australija, dobiti poseban poziv organizatora natjecanja.
Iako Kanada još nikada nije bila službenim dijelom ovog showa, neki pjevači koji dolaze iz te države imali su se prilike okušati u pjevanju na jednoj od najslavnijih pozornica svijeta. Najpoznatija od njih je upravo Celine Dion koja je nastupajući za Švicarsku s pjesmom 'Ne Partez Pas Sans Moi' pobijedila na Eurosongu 1988. godine.
Podsjetimo, idući Eurosong održat će se u proljeće 2026. godine u Beču, budući da je od tamo ovogodišnji pobjednik JJ koji je svoju državu predstavio pjesmom 'Wasted Love'. Hrvatsku je na Eurosongu, koji se u svibnju održao u švicarskom Baselu, predstavljao Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake', no nije se plasirao u finale natjecanja.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+