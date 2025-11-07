Obavijesti

Show

Komentari 1
POGAĐATE LI?

Na Eurosong stiže nova država? Još jedna koja nije iz Europe...

Piše Sara Študir,
Čitanje članka: 1 min
Na Eurosong stiže nova država? Još jedna koja nije iz Europe...
3
Foto: Denis Balibouse

Jednom od najpopularnijih glazbenih natjecanja na svijetu mogli bi se pridružiti glazbenici iz još jednog dijela svijeta

Još jedna država mogla bi se priključiti Eurosongu, a riječ je o Kanadi. O njenom sudjelovanju na prestižnom glazbenom natjecanju šuška se već danima, a tim se povodom oglasio i Martin Green, direktor Eurosonga.

'IZRAEL TAMO PRIPADA' Kancelar tvrdi: Njemačka bi trebala bojkotirati Eurosong ako Izrael bude isključen
Kancelar tvrdi: Njemačka bi trebala bojkotirati Eurosong ako Izrael bude isključen

'Uvijek smo uzbuđeni kada saznamo da emiteri žele postati dijelom najvećeg svjetskog glazbenog showa uživo. Razgovor Kanade i CBC-a još je na samom početku i veselimo se njegovom nastavku', izjavio je Green za ESC Today. Prije kratkog vremena otkriveno je i da je kanadska vlada uvrstila novac za 'istraživanje sudjelovanja' na ovom prestižnom natjecanju u svoj proračun.

Grand Final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: Denis Balibouse

Unatoč tome, sami pregovori između European Broadcasting Union i Canadian Broadcasting Corporation nisu dovoljni za sudjelovanje u ovom spektaklu. Da bi došlo do nastupa kanadskog izvođača na Eurosongu iduće godine, spomenuta država trebala bi, baš kao i Australija, dobiti poseban poziv organizatora natjecanja.

First semi-final of the 2025 Eurovision Song Contest, in Basel
Foto: Denis Balibouse

Iako Kanada još nikada nije bila službenim dijelom ovog showa, neki pjevači koji dolaze iz te države imali su se prilike okušati u pjevanju na jednoj od najslavnijih pozornica svijeta. Najpoznatija od njih je upravo Celine Dion koja je nastupajući za Švicarsku s pjesmom 'Ne Partez Pas Sans Moi' pobijedila na Eurosongu 1988. godine.

Podsjetimo, idući Eurosong održat će se u proljeće 2026. godine u Beču, budući da je od tamo ovogodišnji pobjednik JJ koji je svoju državu predstavio pjesmom 'Wasted Love'. Hrvatsku je na Eurosongu, koji se u svibnju održao u švicarskom Baselu, predstavljao Marko Bošnjak s pjesmom 'Poison Cake', no nije se plasirao u finale natjecanja.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)
Mali pjevač, veliki trenutak

VIDEO Kakav glas! Arena uglas pjevala 'Dalmatinca' s Marinom Vrgočem (9)

ZAGREB - Marino Vrgoč (9) večeras je u Areni Zagreb pokazao kako emocija ne poznaje godine. Na koncertu 'Domu mom' otpjevao je 'Dalmatinca' Mladena Grdovića, a publika mu se ubrzo pridružila i uglas zapjevala s njim. Ovaj talentirani dječak već je poznat gledateljima. Svojim je glasom osvojio žiri i publiku u showu 'The Voice Kids', a uskoro će dobiti priliku pokazati svoje umijeće pred milijunima gledatelja diljem Europe. Finale Dječjeg Eurosonga održat će se 13. prosinca u Tbilisiju, glavnom gradu Gruzije, a Marino će na toj pozornici predstavljati Hrvatsku
Frontmen Rammsteina stiže u Zagreb. Organizator: 'Nosi 60 tona opreme! Bit će impresivno'
SPEKTAKL U ARENI

Frontmen Rammsteina stiže u Zagreb. Organizator: 'Nosi 60 tona opreme! Bit će impresivno'

Cijena ulaznica za zagrebački koncert kreću se od 53 do 103 eura za lože, salone i 'front of stage' stajanje...
Jakov Jozinović rasprodao i četvrti koncert u Beogradu
TALENTIRANI VINKOVČANIN

Jakov Jozinović rasprodao i četvrti koncert u Beogradu

Zbog ogromnog interesa za mladog hrvatskog glazbenika za kojeg se tek pročulo, uskoro će biti objavljeni i novi datumi koncerata u Beogradu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025