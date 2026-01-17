Na HBO dolazi novi spin-off Igre prijestolja: Sve što trebate znati o seriji Vitez sedam kraljevstva

Nakon zmajeva, političkih intriga i borbe za Željezno prijestolje, Westeros se vraća na male ekrane u potpuno drukčijem svjetlu. HBO-ova nova serija "Vitez sedam kraljevstava" (A Knight of the Seven Kingdoms), čija premijera je zakazana za 18. siječnja, drugi je prednastavak globalnog fenomena "Igra prijestolja", ali i prvi koji hrabro napušta formulu epske grandioznosti. Umjesto bitaka koje odlučuju o sudbini kraljevstva, nova serija nudi intimniju, topliju i iznenađujuće duhovitu priču o jednom neobičnom prijateljstvu.

Što su 'Priče o Dunku i Eggu'?

Temeljena na seriji novela Georgea R. R. Martina, poznatijih kao "Priče o Dunku i Eggu", radnja je smještena otprilike stoljeće prije događaja koje smo pratili u "Igri prijestolja". U središtu su dvojica nespojivih suputnika: Ser Duncan Visoki, poznatiji kao Dunk (Peter Claffey), naivni, ali časni i nevjerojatno visoki vitez lutalica, te njegov sitni, ćelavi i pronicljivi štitonoša Egg (Dexter Sol Ansell).

Foto: Profimedia

Njihove avanture vode ih kroz Westeros koji se oporavlja od starih pobuna i još ne sluti nove. Za razliku od "Kuće zmaja" ili "Igre prijestolja", koje su se bavile životima kraljeva, prinčeva i plemića, ova serija fokus stavlja na takozvane "male ljude" i prikazuje svijet iz perspektive onih koji rijetko imaju utjecaj na velike povijesne događaje, ali čije sudbine ti događaji svejedno oblikuju. Prva sezona, koja broji šest epizoda, adaptacija je prve Martinove novele, "Vitez lutalica" (The Hedge Knight).

Drukčiji ton za poznati svijet

Prve kritike su gotovo jednoglasne u ocjeni da "Vitez sedam kraljevstava" ne nalikuje ničemu što smo dosad vidjeli iz Martinova svijeta. Serija se opisuje kao "pročišćivač nepca" za one kojima je brutalnost prethodnika postala zamorna. Ton je znatno vedriji, priča je manjeg opsega, a humor igra ključnu ulogu. Kritičari ističu kako serija počinje šalom o probavi, jasno dajući do znanja da ovo nije mračna drama o borbi za moć. Neki su je usporedili s kultnim serijama poput "The Mandalorian" ili "Andor" unutar "Star Wars" franšize, koje su uzele poznati svijet i ispričale manju, osobniju priču.

Foto: Profimedia

Jedan je kritičar iz The Hollywood Reportera čak opisao seriju kao "verziju 'Igre prijestolja' kakvu bi režirao Richard Linklater", aludirajući na redateljev fokus na dijaloge i ljudske odnose. Iako serija ne bježi od povremene brutalnosti koja je zaštitni znak Westerosa, ona je ovdje u službi priče o likovima, a ne pokretač radnje.

Nova lica Westerosa i kemija koja nosi seriju

Srce serije, prema svim kritikama, leži u odnosu dvojice glavnih glumaca. Peter Claffey kao nespretni, ali dobrodušni Dunk i mladi Dexter Sol Ansell kao tajanstveni Egg imaju "trenutačnu bratsku kemiju" koja nosi cijelu priču. Njihov odnos opisan je kao jedan od najzanimljivijih i najnježnijih koje je ovaj svijet dosad prikazao na ekranu.

Osim njih, ističu se i sporedni likovi, poput karizmatičnog i pijanog Ser Lyonela Baratheona (Daniel Ings), kojeg su kritičari već proglasili jednim od najupečatljivijih likova sezone, te Fina Bennetta u ulozi princa Aeriona Targaryena, čija se kontrolirana ludost i okrutnost savršeno uklapaju u zloglasnu lozu Targaryena.

Foto: Profimedia

Podijeljene reakcije i vjernost originalu

Iako je većina kritika pozitivna, neki su seriji zamjerili sporiji tempo i nedostatak radnje, tvrdeći da se priča iz relativno kratke novele osjeća prerazvučenom na šest epizoda. Jedan kritičar iz magazina Time opisao je prvu sezonu kao "prerasli prolog". S druge strane, upravo je ta sporost omogućila ono što fanovi Martinovih knjiga najviše hvale: vjernost izvornom materijalu. Mnogi ističu kako je ovo najdoslovnija adaptacija Martinova djela dosad, s dijalozima i monolozima prenesenim gotovo od riječi do riječi.

Produkcijski, serija zadržava visoke standarde postavljene od strane prethodnika, s impresivnom scenografijom i kostimografijom, no s jednom bitnom razlikom koju su mnogi pozdravili, noćne scene su napokon jasno vidljive.

"Vitez sedam kraljevstava" predstavlja osvježavajući zaokret za franšizu. Manja, toplija i karakterno vođena priča nudi novi ulaz u poznati svijet, istovremeno zadovoljavajući stare fanove žedne vjernih adaptacija. Hoće li se ovaj "buddy comedy" pristup viteškoj priči svidjeti široj publici, ostaje za vidjeti. Dobra vijest za one koje priča osvoji jest da je HBO već potvrdio snimanje druge sezone, koja bi trebala stići 2027. godine i adaptirati sljedeću novelu, "Zakleti mač" (The Sworn Sword).