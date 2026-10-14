Na HBO se vraća serija 'Girls'!

Gotovo deset godina nakon završetka emitiranja, kultna serija 'Girls' vraća se na male ekrane. Autorica, scenaristica i glavna glumica Lena Dunham (40) u utorak je objavila da će popularna serija dobiti nastavak od pet epizoda, koji bi na HBO Max trebao stići sljedeće godine.

Uz Dunham, u novim epizodama gledat ćemo i ostale članove originalne glumačke postave, Allison Williams, Jemimu Kirke, Zosiju Mamet i Andrewa Rannellsa. Vijest su objavili zajedničkim videopozivom putem Zooma, čiju su snimku podijelili na svojim Instagram profilima.

Povratak serije razveselio je i brojne poznate obožavatelje, koji nisu skrivali oduševljenje u komentarima. Među njima su bili Gracie Abrams, Hannah Berner, Cara Cunningham i Rita Ora.

'Girls' je premijerno prikazan na HBO-u 2012. godine i ubrzo je postao televizijski fenomen, osvojivši naklonost kritike i brojne nagrade. Serija je pratila živote četiri mlade žene koje pokušavaju pronaći svoje mjesto u New Yorku, pritom se suočavajući s ljubavnim problemima, nesigurnostima, karijernim izazovima i kaotičnim ulaskom u odrasli život.

Posljednja epizoda prikazana je 2017. godine, no serija je nastavila živjeti i nakon završetka emitiranja. Kritičari i mediji, među kojima su The Guardian, Variety, BBC, Rolling Stone i The New York Times, uvrštavali su je među najbolje televizijske serije svih vremena.

Dunham je u svojim ranijim istupima govorila i o promjenama u odnosima s ljudima s kojima je radila na seriji. Otkrila je da više ne razgovara s Jenni Konner, koja je uz nju bila suvoditeljica serije i njezina bliska kreativna suradnica.

Unatoč tome, odlučila je ponovno okupiti originalnu ekipu jer je, kako je objasnila u memoarima 'Famesick', objavljenima ranije ove godine, napokon pronašla priču koju želi ispričati.

- Uvijek smo govorili da ćemo se vratiti seriji 'Girls' samo ako postoji konkretna priča koju jedva čekamo ispričati. Nedostajali su mi ti likovi, ali dugo ih nisam mogla zamisliti u današnjem vremenu. A onda su mi se, negdje oko mog 40. rođendana, počeli obraćati pod tušem. I, kao što se možda sjećate, kad ta petorka jednom počne govoriti, teško ih je zaustaviti - napisala je Dunham.

Foto: Instagram/Lena Dunham

Dodala je da je rijetkost dobiti priliku vratiti se projektu koji joj je promijenio život, ali ovaj put s iskustvom, odmakom i novim osjećajem zahvalnosti.

- Volim te djevojke (i dečka), naše prijatelje na HBO-u i sve ljude koji su nastavili otkrivati seriju i iznova nas podsjećati zašto ovo radimo. Zbog radosti zajedništva... i prilike da nosimo žutu mrežicu - poručila je.

Lena Dunham nedavno je postala majka. Prošlog mjeseca otkrila je da je sa suprugom Luisom Felberom dobila djevojčicu putem surogat majke.

*uz korištenje AI-ja