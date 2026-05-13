Zbog nove knjige je ponovno na udaru kritika, a evo što je Lena Dunham sada otkrila javnosti

Američka scenaristica, redateljica i glumica Lena Dunham već više od desetljeća izaziva snažne reakcije publike i kritike. Za jedne je glas generacije koja je bez uljepšavanja progovorila o nesigurnosti, seksualnosti i mentalnom zdravlju mladih žena, dok je za druge simbol privilegirane i često kontroverzne celebrity kulture.

Široj publici postala je poznata zahvaljujući HBO-ovoj seriji "Girls", koju je osmislila, napisala i u kojoj je imala glavnu ulogu Hane Horvath. Serija, emitirana od 2012. do 2017., pratila je skupinu mladih žena u New Yorku koje pokušavaju pronaći vlastiti identitet, karijeru i emocionalnu stabilnost. U vrijeme kada su televizijskim ekranima dominirale glamurozne junakinje i idealizirani prikazi života u velikim gradovima, Dunham je ponudila potpuno drugačiji pogled, nesigurne likove, neugodne odnose, financijske probleme i emocionalnu ranjivost.

Prije velikog uspjeha s "Girls", Dunham je stekla pažnju nezavisnim filmom "Tiny Furniture", djelomično autobiografskim ostvarenjem koje je napisala, režirala i u kojem je također glumila. Film joj je otvorio vrata Hollywooda i HBO-a, a mnogi su tada počeli govoriti o novom autorskom glasu američke televizije. Kasnije je režirala filmove "Sharp Stick" i "Catherine Called Birdy", dok je 2025. godine za Netflix kreirala seriju "Too Much", romantičnu dramu koja je ponovno privukla pozornost kritike.

No, jednako kao zbog umjetničkog rada, Dunham je često bila u središtu javnosti zbog privatnog života i otvorenosti o osobnim traumama. Godinama je javno govorila o mentalnom zdravlju, opsesivno-kompulzivnom poremećaju, anksioznosti i ovisnosti o benzodiazepinima. Posebno je odjeknula njezina ispovijest o endometriozi, kroničnoj bolesti zbog koje je 2018. godine podvrgnuta histerektomiji. Kasnije je otkrila i da boluje od Ehlers-Danlosova sindroma, rijetkog poremećaja vezivnog tkiva.

Njezin ljubavni život također je bio pod povećalom medija. Više godina bila je u vezi s glazbenikom Jackom Antonoffom, članom benda fun. i osnivačem Bleachersa. Nakon prekida 2017. godine, Dunham je govorila o emocionalnim posljedicama veze i životu pod reflektorima. Godine 2021. udala se za glazbenika Luisa Felbera na židovskoj ceremoniji u Londonu, a njihov odnos kasnije je poslužio kao inspiracija za seriju "Too Much".

Velik dio karijere Lene Dunham obilježili su memoari i javne ispovijesti. Još 2014. objavila je knjigu "Not That Kind of Girl: A Young Woman Tells You What She's "Learned", zbirku autobiografskih eseja u kojoj je pisala o seksualnosti, obitelji, vezama i traumama. Knjiga je postala bestseller, ali i izazvala burne reakcije. Posebno kontroverznim pokazali su se dijelovi u kojima opisuje odnos sa svojim mlađim bratom Cyrusom u djetinjstvu, zbog čega su je optuživali za neprimjeren sadržaj i romantiziranje problematičnog ponašanja. Dunham je kasnije tvrdila da su njezini tekstovi pogrešno interpretirani te se ispričala zbog pojedinih formulacija.

Ipak, najveći val kontroverzi izazvala je njezina nova knjiga "Famesick", objavljena ove godine. U knjizi Dunham prvi put otvoreno govori o seksualnom zlostavljanju koje je, prema vlastitim riječima, doživjela kao dijete od strane dadilje. Osim toga, detaljno opisuje vlastiti odnos prema slavi, ovisnostima, kroničnim bolestima i osjećaju srama zbog pojedinih javnih istupa tijekom karijere.

Knjiga "Famesick" izazvala je golem interes medija jer Dunham u njemu ponovno otvara stare kontroverze koje su obilježile njezin javni imidž. Posebno se osvrnula na situaciju iz 2017., kada je branila scenarista Murraya Millera od optužbi za seksualni napad, što je tada izazvalo snažne osude javnosti. U knjizi priznaje da danas taj trenutak smatra jednim od najvećih životnih promašaja i opisuje ga kao izvor "istinskog srama". Osvrnula se i na kolegu Adama Drivera te je iznijela niz optužbi protiv njega.