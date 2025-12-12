Zanima vas što će biti u vašim omiljenim sapunicama u petak? Šušnjara odlučan nastaviti rat

Obavijesti

Doznajte što vas očekuje ovog petka 12. prosinca u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D. 'Cacau'...

Divlje pčele

RTL 20:15

Katarina prizna Jakovu da ga i dalje voli, a on obeća ostaviti Teodoru. Domazet se obveže Anti da će nagovoriti Katarinu da mu konačno proda svoju zemlju. Šušnjara je odlučan nastaviti prljavi rat protiv Jakova.

Foto: RTL

La Promesa 

HRT1 13:20

Catalina napokon prizna Adrianu da su djeca njegova - i čini se spremna odgajati ih s njim. Vera kaže Teresi kako vjeruje da je Ana otela Dieguita kako bi mogla odglumiti da ga je našla.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Veza Halsteada i njegove nove djevojke Camile mijenja se kad se on slučajno nađe usred operacije povezane s drogom i ubojstva tajnog DEA agenta. Voight otkriva da je Ruzek doušnik, ali na Ruzekovo iznenađenje, surađuje s njim.

PREGLED TJEDNA Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama: Jakov obeća Katarini da će ostaviti Teodoru

Cacau

HRT1 12:30

Marco telefonski razgovara s Ruijem, zabrinut je u vezi s Cacau. Regina se uznemiri kad sazna od Baobá da je Cacau živa. Soraia kaže da bi Regina mogla biti iduća žrtva jer nosi Justinovo dijete.

Foto: promo

