Zanima vas što će biti u vašim omiljenim sapunicama u petak? Šušnjara odlučan nastaviti rat
Divlje pčele
RTL 20:15
Katarina prizna Jakovu da ga i dalje voli, a on obeća ostaviti Teodoru. Domazet se obveže Anti da će nagovoriti Katarinu da mu konačno proda svoju zemlju. Šušnjara je odlučan nastaviti prljavi rat protiv Jakova.
La Promesa
HRT1 13:20
Catalina napokon prizna Adrianu da su djeca njegova - i čini se spremna odgajati ih s njim. Vera kaže Teresi kako vjeruje da je Ana otela Dieguita kako bi mogla odglumiti da ga je našla.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Veza Halsteada i njegove nove djevojke Camile mijenja se kad se on slučajno nađe usred operacije povezane s drogom i ubojstva tajnog DEA agenta. Voight otkriva da je Ruzek doušnik, ali na Ruzekovo iznenađenje, surađuje s njim.
Cacau
HRT1 12:30
Marco telefonski razgovara s Ruijem, zabrinut je u vezi s Cacau. Regina se uznemiri kad sazna od Baobá da je Cacau živa. Soraia kaže da bi Regina mogla biti iduća žrtva jer nosi Justinovo dijete.
