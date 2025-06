Na INmusic dolazi Kasabian!

Kasabian, jedan od najznačajnijih britanskih rock bendova novog milenija, u festivalskoj wishlisti kao i među članovima INmusic cluba ističu se kao jedan od najboljih koncertnih gostovanja u dosadašnjoj povijesti INmusic festivala. Iza Kasabiana je osam hvaljenih studijskih albuma i stotine rasprodanih koncerata, headline nastupa na najvećim svjetskim festivalima kao i impresivan popis glazbenih nagrada i nominacija, uključujući Brit Award za najbolji britanski glazbeni sastav. Međunarodnu reputaciju Kasabian su čvrsto utvrdili headline nastupom na kultnom Glastonburyju 2014.

Bend je osnovan u spavaćoj sobi Sergea Pizzorna 1997. godine u Leicsteru, a čine ga Serge Pizzorno (vokal), Chris Edwards (bas gitara), Ian Matthews (bubnjevi) i Tim Carter (gitara). Debitantski album objavljen 2004. godine, jednostavno nazvan ‘Kasabian’, otvorio je novo poglavlje britanske rock scene. Uspjeh je eskalirao već s drugim albumom ‘Empire’ (2006.), koji je lansiran ravno na prvo mjesto britanske ljestvice. Uslijedila je serija albuma koji su definirali jedno glazbeno desetljeće. Album ‘West Ryder Pauper Lunatic Asylum’ (2009.), nominiran za Mercury Prize, donio im je pohvale kritike i BRIT nagradu za najbolji britanski bend. Sljedeći albumi ‘Velociraptor!’ i ‘48:13’ potvrđuju njihovu statusnu poziciju među najuzbudljivijim rock izvođačima u Europi. Nakon razdoblja transformacije, bend se vraća jači no ikad s albumom ‘The Alchemist’s Euphoria’ (2022.) nakon kojega je uslijedio ‘Happenings’ (2024.) ujedno i njihov šestim UK #1 albumom u karijeri.

Jedan od najuzbudljivijih rock izvođača, Kasabian, pridružuju se već impresivnom sedamnaestom INmusic festivalu, gdje će preuzeti glavnu pozornicu drugog dana festivala.

Pozornice INmusic festivala dijelit će s prethodno najavljenim izvođačima Massive Attack, Air, Fontaines D.C., Foster the People, Michael Kiwanuka, St. Vincent, Kim Deal, The Streets, Yard Act, Seun Kuti & Egypt 80, The Murder Capital, Press Club, YARD, Sailor Honeymoon, The Pill, Texopress, Mitsune, KOIKOI, Ki Klop, Tidal Pull, Lika Kolorado, stereosister, Neven, Škofja Loka, Monohrom, Vagina Corporation, balans, Nejc Pipp, Žena, Lelee, Dimitri’s Bats, Hayes & Y, Bhukhurah, Linija 109, Krakatoa i Prosti Prst.

INmusic festival #17 održava se na dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka, od 23. do 25. lipnja 2025. godine! Trodnevne festivalske ulaznice za INmusic festival #17 za 119 EUR (+ troškovi transakcije) su dostupne putem službenog festivalskog webshopa, kao i sedmodnevne kamperske ulaznice po cijeni od 59 EUR (+ troškovi transakcije). Putem službenog webshopa dostupan je i ograničeni broj jednodnevnih ulaznica za INmusic festival #17.