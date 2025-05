Na korak do finala: 'Survivor' su napustili Goran i Vukašin!

Luciano i Matija već su osigurali mjesto među polufinalistima u 'Survivoru', a ostali kandidati morali su stati pred porotu i objasniti zašto baš oni trebaju ostati u igri. Suočavanje s prošlim odlukama i osobnim odnosima bilo je neizbježno. Prvi je izabran za odlazak Vukašin, koji nije krio razočaranje, ali ni svijest o izazovnoj situaciji: „Ne mislim da sam išta loše odigrao. Tako je moralo biti. Pretpostavio sam da sam, s obzirom na ovu kombinaciju ljudi koji su ostali, najviše ugrožen ako ne pobijedim na poligonu.“

Foto: NOVA TV

Nakon njega, u istom je danu svoj put u Survivoru završio i Goran. Njegov odnos s Ivom otvorio je emotivnu dinamiku razgovora kad mu je Iva rekla: „Slabost ovdje znači da ideš na papir i bit ćeš nominiran za eliminacijsku igru. Zadnjih tjedana sam se pitala što će biti sa mnom, ali nisam htjela kukati. Na dan kad sam ti se napokon otvorila i rekla da se brinem, da ne znam što me čeka, jedino što si mi imao za reći kad sam odlazila je ‘čuvaj mi leđa u kući’. To mi je bilo toliko teško da mi dođe da se i sad rasplačem kad se toga sjetim.“

Iznenađen načinom na koji su je njegove riječi povrijedile, Goran joj se pokušao ispričati na svoj način. „Možda se ne znam ponašati u nekim situacijama kad treba nekoga utješiti. Takav mi je život. Imam za tebe uvijek najbolje riječi. Neki dan su komentirali kako me nisi ni pogledala, a ja sam o tebi i dalje govorio najbolje.“

Foto: NOVA TV

No, Nina je za njega imala provokativnije pitanje: „U svom selu, bi li bio sposoban zabiti svom prijatelju nož u leđa?“ Na to je Goran reagirao riječima: „Svi me napadate da to radim. Ja sam bio deset dana sam s Ivom, jer su mi svi okrenuli leđa. Je li me netko pitao kako sam se ja osjećao? Marko je plakao na video pozive svih natjecatelja i shvatio sam da je to čovjek koji ima dušu. Mi nismo najbolji prijatelji, večeras smo ga za večerom Lara i ja napali kako što radi. Ja mogu biti i sam u kampu godinu dana bez ikoga.“

Foto: NOVA TV

U završnom obraćanju istaknuo je svoj doprinos. „Prvo bih se htio ispričati Ivi jer nisam tako mislio. Doprinosio sam kampu, kuhao sam i izmišljao recepte, nikada nisam nikome rekao da neće jesti jer ja kuham. I donosio sam bodove na poligonu kad sam znao da će netko drugi biti nominiran. Ponosan sam do kud sam došao, volio bih ići i dalje, ali vi odlučite.“ I porota je odlučila, ali ne u njegovu korist, pa je Goran bio natjecatelj iz žutog plemena čija se vatra ugasila nadomak polufinala. „Znao sam ako dođem pred porotu, da će se ovako dogoditi. Za prolivenim se mlijekom ne plače, ide se naprijed a ne nazad“, komentirao je tu odluku porote te se osvrnuo se na preostale kandidate i dao svoju predikciju pobjednika. „Ne vidim Luciana kao pobjednika jer ne zna ni naložiti vatru ni skuhati ručak. Kao pobjednika vidim Marka jer se zna snaći u takvim situacijama. S Larom sam puno bolji, ali ovo je realna slika. To me i dovelo tu gdje jesam, jer sam svima govorio onako kako je.“

Na kraju, Vlado je natjecateljima objavio iznenađenje - ne vraćaju se u svoje kampove nego sjedaju u avion i vraćaju se kući. „Imat ćete priliku otići kući na tri mjeseca, vratiti se u formu, vježbati, a onda doći natrag u Dominikansku Republiku i pružiti nam najbolje polufinale i finale u Survivoru“, objavio je Vlado i izazvao šok među sudionicima.

Tko je najbolje iskoristio vrijeme provedeno na odmoru i tko će izboriti ulazak u finale, ne propustite pogledati već sljedeći tjedan.