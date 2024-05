Na Madonninom koncertu u Riju partijalo više od milijun ljudi: Stiglo i više od 3000 policajaca

Više od milijun ljudi okupilo se u subotu na brazilskoj plaži Copacabana na besplatnom Madonninom koncertu, suočavajući se s vrućinom kako bi vidjeli završetak njezine svjetske turneje "Celebration". Područje oko poznate plaže Rio de Janeira bilo je ispunjeno gomilom koju je grad procijenio na 1,6 milijuna ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 03:14 Koncert Madonne | Video: 24sata/reuters

Fanovi čekali danima

Mnogi su tamo bili satima ili čak danima kako bi osigurali dobro mjesto, dok su bogatiji obožavatelji bili usidreni u desecima čamaca u blizini plaže, a apartmani uz plažu su bili prepuni promatrača.

People gather for Madonna's concert at Copacabana beach, in Rio de Janeiro | Foto: Ricardo Moraes

Vatrogasci su prije koncerta, kada su temperature prelazile 30 stupnjeva Celzijevih prskali vodu kako bi rashladili obožavatelje okupljene u blizini pozornice pop kraljice, a pitka voda dijelila se besplatno. Temperature su bile oko 27 C tijekom kasnonoćnog koncerta.

Madonna (65) je izvodila pjesme poput "Like a Prayer", "Vogue" i "Express Yourself". Koncert je počeo u 22 sata, a Madonna je obožavatelje zabavljala više od dva sata.

- Rio, evo nas, na najljepšem mjestu na svijetu, s oceanom, planinama, Isusom - rekla je Madonna okupljenima, misleći na veliki kip Krista Otkupitelja na vrhu planine.

Madonna's concert at Copacabana beach, in Rio de Janeiro | Foto: Pilar Olivares

Na koncertu su sudjelovali brazilski pop umjetnici Anitta i Pabllo Vittar, kao i mlađi glazbenici iz škola sambe.

Madonna's concert at Copacabana beach, in Rio de Janeiro | Foto: Lucas Landau

Više od 3000 policajaca

Više od 3000 policajaca bilo je raspoređeno na tom području, gdje su Rolling Stonesi i Rod Stewart također privukli milijunsku publiku.

Drone view prior to Madonna's show at Copacabana beach in Rio de Janeiro | Foto: LEONARDO BENASSATTO

Brazilske vlasti pojačale su oprez nakon što je mladi brazilski obožavatelj preminuo na koncertu Taylor Swift prošle godine zbog topline.

Madonna's concert at Copacabana beach, in Rio de Janeiro | Foto: Pilar Olivares

Vlasti države i grada Rija rekle su da su potrošile 20 milijuna reala (više od 3 milijuna eura) na koncert, dok su ostatak financirali privatni sponzori. Vlasti procjenjuju da bi koncert gospodarstvu Rija mogao donijeti oko 300 milijuna reala (više od 54 milijuna eura).

Madonna's concert at Copacabana beach, in Rio de Janeiro | Foto: Lucas Landau