Na 'Milijunašu' otvoreno je 14. pitanje: Poznati kvizaš odustao, znate li vi odgovor na njega?

U ovotjednom izdanju emisije 'Tko želi biti milijunaš' istaknuo se nastup poznatog kvizaša Dražena Cukine koji je otvorio visoko 14. pitanje. Nakon njega, nastupao je Filip Dolenčić s osvojenih 10.000 eura. Upoznali smo i Barislava Poparića Grgasa koji svoju igru nastavlja u idućoj emisiji, s 300 eura u džepu, javlja HTV.

Poznato kvizaško lice Dražen Cukina iz Karlovca otvorio je emisiju nastavkom igre iz prethodnog izdanja. Inače je u mirovini, a osim što igra kvizove, ponekad ih i vodi. U pratnji ga je bodrila sestra Tihana. Nakon što je u prošloj emisiji osigurao 5.000 eura, Dražen je otvorio 11. pitanje koje je glasilo: “Koji je najmnogoljudniji grad u Africi, a da nije glavni grad svoje države?”. Odlučio se za pomoć pitati publiku koja je najveći postotak glasova dala za odgovor B: Lagos. Iako je prvotno smatrao da to nije odgovor za koji bi se odlučio, vjerovao im je - i tako osvojio 10.000 eura!

Odvažnu igru Dražen je nastavio i na 12. pitanju koje je bilo nogometno: “Kojem je vrataru Antonin Panenka ‘uvalio’ panenku?”. Logikom i eliminacijom stigao je do odgovora D: Seppu Maieru, što se pokazalo točnim, čime je osvojio sjajnih 18.000 eura! Na 13. pitanju za 34.000 eura Dražen je bio vrlo siguran. Pitanje o rukopisu “Jučerašnjeg svijeta” dan prije ubojstva povezao je sa Stefanom Zweigom - i osvojio najveći dobitak večeri te stigao nadomak pitanja za glavnu nagradu.

Nadmašio je sam sebe

Pretposljednje, 14. pitanje, vrijedno 68.000 eura, tražilo je američkog predsjednika koji je uveo dolarsku diplomaciju. Cukina je procijenio da ga je dovoljno pratila sreća te da je pametnije odustati – i bio je u pravu. Odgovorio bi James Garfield, a točan odgovor bio je William Taft. Tako je Dražen Cukina, uz ovacije publike, kući otišao s fantastičnih 34.000 eura, debelo nadmašivši svoj nastup od prije 16 godina, kada je osvojio 32.000 (ali kuna)!

Nakon Draženova nastupa, najbrži prst bio je Filip Dolenčić iz Zagreba. Po struci je inženjer strojarstva i radi u farmaceutskoj industriji, a slobodno vrijeme ispunjava pub-kvizovima, tenisom, Formulom 1 i košarkom. U pratnji mu je bio prijatelj Damjan. Prvi džoker iskoristio je već na šestom pitanju o Aveniji baobaba, gdje mu je publika pomogla potvrditi da se radi o turistima omiljenom mjestu na Madagaskaru, čime je osvojio 300 eura. U nastavku igre točno je odgovorio na pitanje iz Biblije te uz pomoć džokera zovi na književno pitanje o “Velikom inkvizitoru” iz “Braće Karamazovih”, čime je osvojio 1.000 eura.

Filip pametnim potezom sačuvao 10.000 eura

Na devetom pitanju o maskotama atletskog mitinga Memorial Van Damme odlučio se za Štrumpfove, što mu je donijelo 2.500 eura. Nove nezgode Filipa su zatekle na desetom pitanju, gdje mu je džoker “pola-pola” uklonio oba odgovora između kojih se dvoumio, no Filip je hladne glave odabrao odgovor neon i prešao drugi prag, čime je osigurao 5.000 eura. Uslijedilo je zanimljivo jedanaesto pitanje na kojem se tražio broj stranica hrvatske putovnice. Filip je nakon kraćeg razmišljanja pokušao s odgovorom B: 34, pogodio i stigao do lijepih 10.000 eura! Ipak, na 12. pitanju za 18.000 eura, vezanom uz lik Maigreta među glumcima koji su glumili Poirota, Filip je odlučio odustati. Kasnije se pokazalo da bi odgovorio netočno, pa je mudrom odlukom sačuvao osvojenih 10.000 eura.

Posljednji natjecatelj večeri bio je Barislav Poparić Grgas, inženjer elektrotehnike iz Šibenika koji radi u školi i bavi se sastavljanjem kvizova. U emisiju je došao u pratnji supruge Selme. Sigurno je odgovorio na prvih pet pitanja i osvojio 150 eura, a na šestom pitanju, o riječi koja označava imovinu koju žena donosi u brak, iskoristio je džoker publike. Publika je s uvjerljivih 73 % glasova odabrala odgovor D: prćija, što se pokazalo točnim i donijelo mu 300 eura. Barislav igru nastavlja u idućoj emisiji, s još dva preostala džokera, otvarajući sedmo pitanje.