Na Netflixu ste u zadnjih tjedan dana najviše gledali crtiće: Ovo su bili najpopularniji filmovi...

Animirani filmovi, dokumentarci i najnoviji triler s Keirom Knightley najviše su se gledali na Netflixu protekloga tjedna. Pogledajte koji su se filmovi našli u top 10:

1. The Woman in Cabin 10

Ovaj napeti triler prati novinarku koja svjedoči bacanju putnice s luksuzne jahte usred noći – no svi tvrde da se to nije dogodilo i da su svi putnici i članovi posade na broju. Unatoč nevjerici okoline, odlučna je otkriti istinu, riskirajući vlastiti život. U glavnim ulogama su Keira Knightley i Guy Pearce, a režiju potpisuje Simon Stone.

SAD, 2025., Triler, Misterij

2. My Father, the BTK Killer

Potresan dokumentarac o kćeri ozloglašenog serijskog ubojice BTK-a, koja otkriva kako je bilo odrastati uz oca s monstruoznim dvostrukim životom. Redateljica Skye Borgman vodi gledatelje kroz šokantnu istinitu priču.

SAD, 2025., Dokumentarni, Kriminalistički

3. Hotel Transylvania 3: Summer Vacation

Drakula, Mavis, Johnny i ostatak ekipe odlaze na luksuzni Monster Cruise, gdje Drakula neočekivano pronalazi ljubav u kapetanici Ericki – potomkinji slavnog lovca na čudovišta Van Helsinga. Animirani hit za cijelu obitelj!

SAD, 2018., Animirani, Obiteljski

4. Hotel Transylvania 2

Stari vampir Vlad dolazi u iznenadni posjet Hotelu Transylvania, što dovodi do sudara staromodnih i modernih čudovišnih običaja. Nastavak popularne animirane franšize.

SAD, 2015., Animirani, Obiteljski

5. Caramelo

Nakon šokantne dijagnoze, mladi kuhar pronalazi nadu i veselje zahvaljujući neodoljivom psu. Topla brazilska komedija o prijateljstvu, životnim izazovima i ljubavi prema životinjama.

Brazil, 2025., Komedija

6. Hotel Transylvania

Drakula vodi luksuzni resort za čudovišta, no sve se mijenja kad ljudski dječak otkrije hotel i zaljubi se u Drakulinu kćer. Prvi film iz omiljene animirane serije.

SAD, 2012., Animirani, Obiteljski

7. The Secret Life of Pets 2

Max, terijer, suočava se s velikim promjenama kada njegova vlasnica osnuje obitelj. Na selu upoznaje psa Roostera koji mu pomaže prevladati strahove. Animirana avantura puna smijeha i akcije.

SAD, 2019., Animirani, Obiteljski

8. The Secret Life of Pets

Mirni život terijera Maxa preokrene se kada njegova vlasnica udomi psa Dukea. Započinje urnebesna i dirljiva avantura kroz grad.

SAD, 2016., Animirani, Obiteljski

9. French Lover

Najveća filmska zvijezda Abel Camara slučajno susreće djevojku Marion, ne sluteći da će to biti početak velike ljubavne priče. Francuska romantična komedija koja će vas osvojiti šarmom.

Francuska, 2025., Komedija, Romantični

10. KPop Demon Hunters

K-pop superzvijezde Rumi, Mira i Zoey, osim što pune stadione, koriste i svoje tajne moći kako bi zaštitile obožavatelje od nadnaravnih prijetnji. Zabavna animacija s visokom ocjenom gledatelja.

SAD, 2025., Animirani