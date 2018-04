Na scenu sa smiješkom: Peru Kvrgića ni bolest nije slomila

Zbog bolesti Pere Kvrgića (91) krajem siječnja otkazana je slavljenička izvedba 'Stilskih vježbi', predstave koja igra već 50 godina. Glumac se oporavio i nova proslava 'jubilarke' zakazana je za 29. travnja u zagrebačkom kazalištu Gavella.

'Stilske vježbe' su, osim u šesto desetljeće izvođenja, već ranije ušle u Guinnessovu knjigu rekorda kao predstava s najdugovječnijom postavom. A malo je nedostajalo da se 50 godina izvođenja ne obilježi na pravi način.

- Čujte, Pero nikad nije bio bolestan. I onda je dobio tu virozu, što nije bilo ništa strašno, ali u našim godinama te jako iscrpi. I to je Peru najviše obeshrabrilo, a oporavio se on odavno, no dosad nismo imali termina, a dva smo u HNK već ‘zglihali’. A brojka je stvarno impresivna i moramo tu staviti ‘točku na i’ - objasnila je Lela Margitić (76).

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

O tome kako su uigrani na sceni nepotrebno je pričati, no sad su ipak imali dulju pauzu, pa će odraditi i nekoliko proba. Kad su izvedbe učestale, probe im ni ne trebaju.

- Kod duljih pauzi poput ove odradimo dvije probe. Ipak je to osjetljiva materija, monolozi dugi, a mi smo starci, moramo vidjeti kako nam mozak radi - kaže glumica.

A kako im radi vidjet će vrlo ubrzo, jer će u zagrebačkoj Maloj sceni imati od 25. do 27. travnja predstave. Margitić vjeruje kako će sve proći u redu, ako i zapne, dovoljno se dobro poznaju da si pomažu u predstavi, a i ne bi im bilo prvi put da si “uskaču”.

Kako je pauza bila dulja od očekivane, vjeruje da će biti i dosta treme, više nego inače jer, kaže, nervoze uoči predstave ima i danas, bez obzira na godine izvođenja. No zato je i “posebna oprema” već spremljena, zadnjih godina na predstave odlazi s tlakomjerom i tabletama.