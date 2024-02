Na Sea Star Festivalu nastupit će John Newman, Ofenbach...

Taj impresivan niz izvođača pridružuje se već najavljenim headlinerima prvog dana festivala - INIKO, ARTBAT, Hot Since 82, Deborah De Luca, Joker Out i Buč Kesidi.

John Newman jedan je od najistaknutijih pop vokala današnjice, njegov scenski proboj uslijedio je nakon suradnje s Rudimentalom na pjesmi „Feel The Love“, a talentirani je engleski kantautor, producent i DJ svojim debitantskim singlom „Love Me Again“ 2013. godine instantno osvojio publiku, top ljestvice i radijske etere diljem svijeta. Drugog će dana Sea Star Festivala nastupiti na Tesla Main Stage sa svojim Hybrid DJ setom, kako bi rasplamsao srca i rasplesao tijela publike.

Dorian Lauduique i César Laurent de Rummel čine globalno najpoznatiji francuski DJ duo Ofenbach. Vlasnici hitova s više od tri milijarde streamova, kao što su „Wasted Love“, „Head Shoulders Knees & Toes“, „Be Mine“, „Katchi“ i „Hurricane“, najstreamanija su francuska grupa na svijetu, a već mjesecima su najtraženiji bend u Hrvatskoj zahvaljujući megahitu „Overdrive“.

Ian Asher nagrađivani je mladi DJ iz Los Angelesa, koji je u manje od godinu dana od predgrupe u klubovima stigao do headlinera u rasprodanim koncertnim prostorima. U kratkoj, ali iznimno uspješnoj karijeri surađivao je s nekim od najvećih imena svjetske glazbene scene, kao što su The Weeknd, Kendrick Lamar, Mariah Carey i Justin Bieber.

Šesto izdanje festivala bit će održano od 23. do 26. svibnja na pozornicama u umaškoj laguni Stella Mari, a kao i dosad, dva glavna dana bit će petak 24. i subota 25. svibnja, dok su četvrtak i nedjelja rezervirani za Welcome Day i After party.