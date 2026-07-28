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FESTIVAL U ZADRU

Na 'Selected Festival' uz Sam Divine stižu i hrvatski DJ-evi

Piše Maša Mai Čigir,
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Na 'Selected Festival' uz Sam Divine stižu i hrvatski DJ-evi
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Foto: PROMO
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Nakon što je objavljeno da će ovogodišnje izdanje 'Selected Festivala' predvoditi jedna od najvećih svjetskih house zvijezda Sam Divine, organizatori predstavljaju i snažan domaći lineup

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Od 4. do 7. kolovoza, na Đilu na Jazinama podno UNESCO-ovih bedema, uz Sam Divine, Emanuela Satieja, Flashmoba, Armanda i Whitenoisea, nastupit će i neka od najzanimljivijih imena hrvatske house scene, predvođena jednim od njezinih najistaknutijih predstavnika – Tom Bugom.

Foto: PROMO

S više od dvadeset godina karijere, Tom Bug danas se smatra jednim od najcjenjenijih hrvatskih house DJ-eva i producenata. Tijekom godina nastupao je u vodećim hrvatskim klubovima i na međunarodnim pozornicama, objavljivao glazbu za renomirane svjetske etikete poput Snatch! Recordsa, Get Physicala i Simma Blacka, a osnivač je i uspješnog hrvatskog glazbenog brenda Dobar House, koji je izrastao u jednu od najvažnijih domaćih house platformi te povezuje izvođače i publiku kroz događaje i izdavaštvo. Na festivalsku pozornicu stiže i Lu: Yu, predstavnik nove generacije hrvatske elektroničke scene koji posljednjih godina privlači sve veću pozornost svojim modernim house zvukom i nastupima na relevantnim domaćim klupskim događanjima. Kao član šire Dobar House zajednice, svojim setovima donosi svježinu i suvremeni pogled na house glazbu.

Foto: PROMO

Publika će imati priliku slušati i Luku Kostyja, DJ-a koji se posljednjih godina profilirao kao jedno od zanimljivijih imena domaće house i tech-house scene. Njegovi energični setovi i sve češći nastupi na festivalima i klupskim događanjima donijeli su mu sve veću prepoznatljivost među ljubiteljima elektroničke glazbe. Posebno mjesto u programu pripada i Marku Ladišiću, zadarskom DJ-u koji predstavlja lokalnu elektroničku scenu i potvrđuje da upravo domaći izvođači imaju važnu ulogu u razvoju festivala. Njegov nastup dodatno naglašava ideju 'Selected Festivala' – povezivanje međunarodnih zvijezda s domaćim talentima na jednoj od najatraktivnijih open-air lokacija na hrvatskoj obali.

Foto: PROMO

Organizatori ističu kako je upravo spoj svjetskih i hrvatskih izvođača jedan od temelja festivalskog identiteta.

 - Želimo da uz najveća međunarodna imena publika upozna i kvalitetu hrvatske elektroničke scene. Hrvatska ima vrhunske DJ-eve i producente koji zaslužuju dijeliti pozornicu s najvećima, a 'Selected Festival' želi biti mjesto gdje se ta dva svijeta prirodno susreću - poručuju organizatori.

Ovogodišnje izdanje Selected Festivala održava se od 4. do 7. kolovoza na Đilu na Jazinama u Zadru. Nakon završetka open-air programa svake večeri slijedi službeni after party u klubu Opera, a ulaz na njega uključen je u cijenu svake festivalske ulaznice. Više informacija i ulaznice dostupni su na Selected Croatia.

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