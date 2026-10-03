Filip Juričić i Tit Emanuel Medvešek otkrili su nam kako su kliknuli na setu, što jedan mogu naučiti od drugoga te koliko su ih oblikovali glumačke obitelji
JURIČIĆ I MEDVEŠEK ZA CAFE PLUS+
Na snimanju 'Slučajne obitelji' spasile su nas kobasice i slanina
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Jedan iskusni glumac, jedan na početku velikog puta, a zajedno - zanimljiv glumački dvojac. Filipa Juričića i Tita Emanuela Medvešeka trenutno gledamo u seriji "Slučajna obitelj" na Novoj TV, a za Cafe su pozirali kao Al Pacino i Keanu Reeves iz kultnog "Đavoljeg odvjetnika". Otkrili su nam kako su gradili odnos pred kamerama, koliko ih je odrastanje uz slavne glumačke obitelji oblikovalo te što su tijekom godina naučili o svom poslu. Razgovarali smo i o obitelji, očinstvu, sportu, glazbi, životu izvan kamera te o tome gdje se danas vide kao glumci.
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