Na televiziji će opet biti 'Velo misto' u spomen na Nadarevića

Dramska serija 'Velo misto', scenarista Miljenka Smoje i redatelja Joakima Marušića, snimljena 1980. godine, živopisna je kronika grada Splita kojom se promiču mnoge ljudske sudbine

<p>U spomen na preminulog velikana hrvatskog glumišta,<strong> Mustafu Nadarevića</strong>, Hrvatska radiotelevizija (HRT) od ponedjeljka, 30. studenoga, u terminima od ponedjeljka do četvrtka u 20:05 na Trećem programu Hrvatske televizije (HRT-HTV3), ponovo reprizira kultno 'Velo misto', u kojem je Mustafa Nadarević ostvario još jednu svoju nenadmašnu ulogu - onu inženjera <strong>Duje</strong>, osnivača Hajduka i prvog Hajdukova vratara. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>Dramska serija 'Velo misto', scenarista<strong> Miljenka Smoje</strong> i redatelja <strong>Joakima Marušića</strong>, snimljena 1980. godine, živopisna je kronika grada Splita kojom se promiču mnoge ljudske sudbine. Ribari, težaci, radnici, policajci, piljarice, studenti, vojnici, bludnice, krijumčari, ljudi s ruba života, ali i ugledni građani.</p><p>Kronika je to grada na vjetrometini burnih političkih zbivanja prve polovice dvadesetog stoljeća, kojoj ni u najtragičnijim trenucima ne nestaje humora i plemenitosti. Autentičan jezik, bogati kostimi i scenografija, iznimna glumačka ostvarenja, glavne su vrline ove koloritne i pune mediteranskog ozračja povijesne freske grada Splita.</p><p>U prvoj epizodi pod naslovom 'Praški studenti' , godina je 1910. Život bruji na Voćnom trgu punom mediteranskoga kolorita i zvukova. Upoznajemo cijelu galeriju Velomišćana. Dominantna je figura <strong>Meštar</strong>, koji duhovito i bez dlake na jeziku komentira mjesne događaje u svojoj brijačnici.</p><p>Zatim elegantni gradonačelnik <strong>Vice</strong>, smetlar <strong>Jozo</strong> i njegov prijatelj, općinski službenik <strong>Picaferaj</strong>, i ne odveć hrabri policajac <strong>Pučanstvo</strong>. Svi oni međusobno komuniciraju u svakodnevnom životu Velog mista. Tu su i mnogobrojni ženski likovi.</p><p>Svadljiva prodavačica voća <strong>Mare Mulica</strong>, puna lažnog ćudoređa i oštrih riječi, gospođica <strong>Violeta</strong>, francuskih manira, vječno s pudlicom u šetnji. Živahna apotekarica i baba <strong>Marta</strong> uz koje su odrasli mnogi naraštaji. U grad stiže ženski orkestar. Toj senzaciji žele prisustvovati svi, čak i trojica prijatelja, studenti Duje, <strong>Tonči </strong>i <strong>Pegula</strong>, koje nakon ljetnog kupanja čeka put u Prag na studij. Na Voćnom trgu dolazi do socijalnih nemira i sukoba s policijom. Idila Velog mista polako se gubi.</p><p>I upravo naš praški student Duje, po povratku sa studija inženjer Duje, bavit će se ubuduće balunom i osnovati nogometni klub. Povod ovom repriznom emitiranju 14 epizoda kultnog Velog mista je da se kroz ulogu velikog glumca Mustafe Nadarevića, a njemu u spomen, opet prisjetimo serije koja priča o nastanku slavnog Hajduka.</p><p>Uloge:<strong> Boris Dvornik</strong>, <strong>Zdravka Krstulović</strong>, <strong>Milan Štrljić</strong>, Mustafa Nadarević, <strong>Mladen Barbarić</strong>, <strong>Aljoša Vučković</strong>, <strong>Špiro Guberina</strong>,<strong> Ljubomir Kapor</strong>, <strong>Boris Buzančić</strong>, <strong>Fabijan Šovagović</strong>, <strong>Dara Vukić</strong>, <strong>Vlasta Knezović</strong>, <strong>Magda Matošić</strong>, <strong>Eta Bortolazzi</strong>, <strong>Ines Fančović</strong>.</p>