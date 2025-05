Na Thompsonovom koncertu može se i zaraditi: Evo koliko radnika traže i koje plaće nude

Pripreme za veliki koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu u punom su jeku. Strojevi naporno rade, postavlja se pozornica... Očekuje se oko pola milijuna obožavatelja što čini ovaj koncert izrazito zahtjevnim za organizaciju. Osvanuli su sada i novi oglasi u kojima se traže radnici tijekom koncerta.

U Facebook grupi za hostese i promotore traže osobe koje bi tijekom koncerta prodavale rakije u epruvetama, a poslodavac nudi plaćen prijevoz iz drugih gradova, osiguranu hranu i piće, radnu akreditaciju te zaradu između 400 i 600 eura, ovisno o postotku od prodaje i bonusima.

Foto: Facebook

Traže se i studenti za posao skeniranja ulaznica. Svi odabrani kandidati proći će kratku plaćenu obuku koja će se održati u tjednu prije koncerta. Za ovaj je posao predviđena naknada od 10 eura po satu.

Foto: Facebook

S obzirom na količinu ljudi i ljetne temperature u srpnju bit će mnogo žednih grla koje će trebati napojiti pa se traže i konobari i šankeri. Blagajnici i šankeri mogu očekivati plaću od 150 eura plus bonus od 2 %, vanjski konobari 150 eura plus postotak od prodaje, vanjski nosači 15 % od prodanog pića, voditelji 180 eura plus bonus od 2,5 %, a logistika 180 eura uz bonus i dodatnu naknadu za raspremu.

Tijekom smjene radnicima su osigurana dva obroka i piće. Prije samog koncerta bit će organizirane edukacije i brifinzi, a na dan događaja svi će dobiti akreditacije i biti raspoređeni po sektorima.