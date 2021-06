Aktualne epidemiološke mjere natjerale su mnoge ugostitelje i organizatore događanja da prilagode svoje prostore i ponudu uoči početka ljeta. Ni Zrće nije iznimka. Najpoznatije odredište za dobar provod u Hrvatskoj, spremno je za dolazak turista u skladu s terminom koji svi želimo što prije zaboraviti – novo normalno.

- Prilagodili smo ponudu, cijepili zaposlenike i dobili oznaku 'Stay safe in Croatia' Ministarstva turizma i sporta - rekli su nam iz Noa beach bara.

- Standardno bi sezona započela već u svibnju, ali pratili smo epidemiološku situaciju i odlučili krenuti u lipnju samo s jednim dijelom objekta – 'After Beach Area', gdje će naši gosti moći uživati u ponudi beach bara, odmarati se na ležaljkama koje su besplatne, uživati u aktivnostima na našoj plaži. Imamo vodene sportove, teretanu na otvorenom, i bogatu restoransku ponudu koja je proširena za ovo ljeto s novim objektima. Radimo svaki dan u tjednu, od 10 do ponoć, sve u skladu s mjerama, a na samoj lokaciji nudimo i mogućnost najma bicikala i električnih skutera za sve one koji preferiraju aktivni turizam i žele otkriti ljepote otoka Paga - rekla nam je Josipa Žižić, voditeljica marketinga iz Noa Grupe.

Većina festivala koji se inače održavaju na Zrću, odgođeni su ili prebačeni za kraj sezone s obzirom na to da se još uvijek čekaju konkretnije mjere i upute:

- Postoje neke najave za srpanj i kolovoz, za sada su pozitivna predviđanja i pokazatelji na europskoj, a samim time i nacionalnoj razini, po pitanju mjera. Slijedom toga svakako očekujemo neke događaje kroz iduća dva mjeseca, međutim i to će ovisiti do posljednjeg trenutka o važećim epidemiološkim mjerama koje ćemo pratiti. Posljednja odluka Stožera civilne zaštite od 18. lipnja kaže da za sve one koji imaju EU digitalnu COVID potvrdu ograničenja okupljanja i radnog vremena nema, tako da očekujemo i da će organizatori događanja i objekti nastojati što prije implementirati takvo rješenje. Do tada smo prilagodili i proširili ponudu za naše goste, imamo i glamping resort koji je veoma popularan odabir smještaja, tako da je siguran boravak neupitan. Check in je brz, vile su na sigurnoj udaljenosti, plaćanja beskontaktna, svaka vila ima svoj privatni bazen, terasu, te redovito dezinficiramo objekte - pojašnjava Slobodan Bursać, general manager Noa resorta.

Upravo sve navedene mjere opreza, udaljenosti i dezinfekcije osigurali su Noa Beach Baru oznaku 'Stay safe in Croatia' od strane Ministarstva turizma i sporta. To je nacionalna oznaka sigurnosnih protokola u turizmu i ugostiteljstvu, koje su očito uspješno implementirali.

- Da, ispoštivali smo sve što se od nas tražilo jer je i nama sigurnost gostiju najvažnija. A sada je zaista sve osigurano i možemo garantirati provod i ponudu po mjeri svakog gosta - dodao je Slobodan Bursać.

Noa Beach Bar kao i svi ugostiteljski objekti u Hrvatskoj, iščekuju daljnje upute i mjere od stožera. Situacija se svakako, čini se, mijenja na bolje. U Europi se održavaju i najavljuju brojni festivali i koncerti, pa se i u Hrvatskoj mogu uskoro očekivati pomaci.