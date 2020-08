Dabo: Kršili su mjere, nisu sve uredno prijavili; Organizator: Događaj nismo morali prijaviti

<p>Činjenica: Prošlog je vikenda na Zrću održan party događaj “Awake”. Činjenica: Mladi su tulumarili bez maski, a nije se, sudeći po fotkama, pazilo na razmak.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Zrće otvorilo svoja vrata</strong></p><p>To su, dakle, činjenice koje teško može itko pobiti. E, sad dolazimo do sukoba. Gradonačelnik Novalje <strong>Ante Dabo</strong> ima svoju stranu priče i svoje činjenice, a organizator festivala svoje. Evo Dabe:</p><p>- To što je napravio klub Kalypso s gostovanjem festivala ‘Awake’ i nastupom Paula van Dykea smatram kršenjem mjera i nekorektnim činom prema Novalji i prema destinaciji. Što se tiče klubova koji pripadaju drugim jedinicama lokalne samouprave, za to nisam odgovoran - rekao nam je Dabo misleći pritom na klub Noa na Zrću koji teritorijalno spada pod susjednu, kolanjsku općinu.</p><p>Dodao je da je klub 48 sati prije događanja bio dužan to prijaviti civilnoj zaštiti i policiji, ali da nije bio prijavljen niti su poštovali mjere i preporuke. Dabo nam je poslao i priopćenje stožera civilne zaštite grada Novalje za koje kaže da datira od 25. kolovoza.</p><p>U njemu, među ostalim, navode: “Nacionalni stožer je obaviješten da se organizatori ne pridržavaju protuepidemijskih mjera, odnosno da nisu postupali sukladno Odluci o nužnim mjerama za organizaciju okupljanja na kojima je prisutno više od sto sudionika tijekom trajanja proglašene epidemije bolesti COVID-19. Organizatori nisu prijavili teritorijalno nadležnoj službi Ravnateljstva civilne zaštite (putem elektroničke pošte županijskog centra 112) obavijest o održavanju okupljanja niti su isto prijavili policijskoj postaji Novalja sukladno Zakonu o javnom okupljanju”.</p><p>A što na ove ozbiljne optužbe kaže organizator?</p><p>- S obzirom na dezinformacije i neistine koje se šire zadnjih nekoliko dana u medijima od strane gradonačelnika Dabe i Grada Novalje, želim istaknuti da je ‘Awake’ Croatia 2020 bio organiziran u skladu sa svim propisanim mjerama HZJZ-a te uredno prijavljen nadležnim službama Grada Novalje i Općine Kolan. Moram izraziti čuđenje izjavama gospodina Dabe s kojim sam osobno kao jedini organizator pričao u dva navrata te ga obavijestio o broju posjetitelja, kao i svim mjerama koje ćemo poduzeti, koje su, ponavljam, u skladu sa svim preporukama. Gospodin Dabo me na kraju zadnjeg razgovora samo zamolio da pazimo na glasnoću glazbe - kaže <strong>Joško Perković</strong>, organizator projekta.</p><p>Dodaje kako su imali nekoliko inspekcija koje su potvrdile da se sve odvija u skladu s preporukama, kao i da događaj nisu bili dužni prijaviti jer nije riječ o javnom okupljanju, nego o “događaju koji se organizirao u skladu s redovnim radom klubova Kalypso i Noa uz ograničeno radno vrijeme i ograničeni kapacitet”.</p><p>- Savjetovao bi gradonačelnika i njegov Stožer da malo bolje pročitaju hrvatske zakone prije nego se idući put počnu razbacivati s kojekakvim priopćenjima. Posebno naglašavam da ne postoji nikakva odluka o zabrani održavanja festivala već je sve ostalo samo u domeni želje gradonačelnika objavljene na službenoj stranici Grada Novalje koja je dostupna online i sada, a jedinu odluku o zabrani rada poslije ponoći, unatoč tome što je stigla u zadnji čas, smo u potpunosti implementirali i ispoštovali. AWAKE Croatia 2020 se po ničemu nije razlikovao od bilo koje druge klupske večeri koja se odvijala ovoga ljeta na plaži Zrće uz suglasnost i blagoslov kako Grada Novalje, tako i Općine Kolan - završava organizator.</p>