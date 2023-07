Nada Gačešić Livaković i Žarko Radić: 'Da, uvijek je bilo kemije'

Upoznali su se kao djeca na Goranovu proljeću. On je dolazio iz Splita, ona iz Požege. Recitirali su pjesme i zbližili se. Dopisivali su se sve do upisa na Akademiju. Nada Gačešić Livaković bila je na zagrebačkoj, Žarko Radić na beogradskoj Akademiji. Slučajno je Nada s još nekolicinom došla na audiciju za “Kapelske kresove”. Djelovala je mlađe, pomoćnik režije se iznenadio kad je rekla da je završila studij. Tog trenutka prestali su tražiti Inu. Dali su joj scenarij i pitali može li pročitati sve to do sutra.