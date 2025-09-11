'Nada' kao oproštaj... Objavili posljednju pjesmu legendarne Gabi Novak koja dira dušu...

Suze i jecaji čuli su se u utorak u Maloj dvorani Lisinski u srijedu na komemoraciji za Gabi Novak. Na velikom ekranu prvo su pustili kratak film o našoj glazbenoj divi, a onda i spot zadnje pjesme koju je otpjevala. Bila je to 'Nada', njen veliki hit, kojeg je otpjevala 22. lipnja u studiju Croatia Recordsa. A u slavnom engleskom studiju, legendarnom Abbey Road Studio One, 28. svibnja pjesmu je snimio Royal Philharmonic Orchestra..

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sama je tražila da otpjeva 'Nadu'. Bilo je to nakon Matijine smrti, vidjelo se već da je na izmaku snaga. No, pjesmu je otpjevala fantastično - rekao nam je Želimir Babogredac iz Croatia Recordsa.

Foto: PROMO

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza, dva mjeseca nakon što nas je napustio njezin sin Matija Dedić, koji je preminuo 8. lipnja. I u takvoj boli i tuzi, jedna od naših najvećih pjevačica i diva, smogla je snage i još jednom otpjevala "Nadu".

Foto: PROMO

To je u sklopu projekta Croatia Recordsa o deset pjesama velikog skladatelja Đorđa Novkovića. Pjesme izvode Gabi Novak, Željko Bebek, Zdravko Čolić, Mia Dimšić, Neda Ukraden, Vlado Kalember, Boris Novković, Severina, Petar Grašo i Mišo Kovač. Album će se zvati "Hitmaker" i trebao bi biti na digitalnim platformama od 17. listopada..

ARHIVA - Zagreb: Arsen Dedić održao je koncert u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)