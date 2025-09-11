Obavijesti

Show

Komentari 0
NEIZBRISIV TRAG

'Nada' kao oproštaj... Objavili posljednju pjesmu legendarne Gabi Novak koja dira dušu...

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 1 min
'Nada' kao oproštaj... Objavili posljednju pjesmu legendarne Gabi Novak koja dira dušu...
9
Foto: PROMO

Pjesma je dio albuma 'Hitmaker', posvećenog Đorđu Novkoviću, na kojem uz Gabi pjevaju i Bebek, Čolić, Kovač, Severina, Grašo i drugi

Suze i jecaji čuli su se u utorak u Maloj dvorani Lisinski u srijedu na komemoraciji za Gabi Novak. Na velikom ekranu prvo su pustili kratak film o našoj glazbenoj divi, a onda i spot zadnje pjesme koju je otpjevala. Bila je to 'Nada', njen veliki hit, kojeg je otpjevala 22. lipnja u studiju Croatia Recordsa. A u slavnom engleskom studiju, legendarnom Abbey Road Studio One, 28. svibnja pjesmu je snimio Royal Philharmonic Orchestra..

POGLEDAJTE VIDEO:

- Sama je tražila da otpjeva 'Nadu'. Bilo je to nakon Matijine smrti, vidjelo se već da je na izmaku snaga. No, pjesmu je otpjevala fantastično - rekao nam je Želimir Babogredac iz Croatia Recordsa.

Foto: PROMO

Gabi Novak preminula je 11. kolovoza, dva mjeseca nakon što nas je napustio njezin sin Matija Dedić, koji je preminuo 8. lipnja. I u takvoj boli i tuzi, jedna od naših najvećih pjevačica i diva, smogla je snage i još jednom otpjevala "Nadu".

Foto: PROMO

To je u sklopu projekta Croatia Recordsa o deset pjesama velikog skladatelja Đorđa Novkovića. Pjesme izvode Gabi Novak, Željko Bebek, Zdravko Čolić, Mia Dimšić, Neda Ukraden, Vlado Kalember, Boris Novković, Severina, Petar Grašo i Mišo Kovač. Album će se zvati "Hitmaker" i trebao bi biti na digitalnim platformama od 17. listopada..

ARHIVA - Zagreb: Arsen Dedić održao je koncert u KD Vatroslav Lisinski
ARHIVA - Zagreb: Arsen Dedić održao je koncert u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL (ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA)

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice
I JAČI SPOL VOLI PLASTIKU

FOTO Ne pretjeruju samo žene, i muškarci su si masakrirali lice

Često se govori o estetskim korekcijama slavnih dama. Analiziraju se njihove fotografije prije i poslije, a rijetko se spominju poznati muškarci koji se, također, rado prepuštaju blagodatima kirurgije
Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi
I DALJE TRENIRA

Nekad je imala 175 kila, a danas je sretnija nego ikad: Evo kako živi Željka nakon Života na vagi

Željka je u 'Život na vagi' ušla sa 147 kilograma, a danas je 80 kilograma lakša. Najveća motivacija su joj djeca, redovito trenira u teretani, a i dalje je u kontaktu sa Šteficom, Zuzanom i Tomom iz šeste sezone
FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...
Tuga u srcu Zagreba

FOTO Zbogom, glasu generacija. Lisinski se u suzama oprostio od legendarne Gabi Novak...

Lisinski je u srijedu bio drukčiji. Dvorana u kojoj je Gabi Novak desetljećima pjevala ovoga se puta ispunila tišinom i zahvalnošću. Umjesto koncerta, okupljeni su došli reći hvala za pjesme koje su obilježile generacije i za toplinu kojom ih je darivala. Na pozornici na kojoj smo je navikli gledati, stajali su prijatelji i kolege. Govorili su o njezinoj skromnosti, o snazi njezina glasa i jednostavnosti koja ju je činila posebnom. Velike riječi nisu bile potrebne, osjećaj u dvorani govorio je sve

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025