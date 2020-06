Živi u Kaliforniji, kuha i snima, a Kolindine izjave joj nisu 'sjele'

U vrijeme najveće popularnosti Ljiljana je napustila Magazin, a njezin bivši suprug, prvi hrvatski paparazzo Jadran Lazić, u intervjuu prije nekoliko godina otkrio je da je to napravila zbog njega

<p><strong>Ljiljana Nikolovska</strong> (55) pjevala je u Magazinu od 1983. do 1989., a sada se našla na listi Radničke fronte (RF). Njezino ime je na zadnjem mjestu liste u VIII. izbornoj jedinici. </p><p>Kada je došla u legendarnu grupu, Ljiljana je imala svega 19 godina. Bend je debitirao 1980. na Splitskom festivalu, a konkurenciju su pomeli tri godine poslije s hitom 'Kokolo' kad im se pridružila Ljiljana.</p><p>No u vrijeme najveće popularnosti Ljiljana je napustila Magazin, a njezin bivši suprug, prvi hrvatski paparazzo<strong> Jadran Lazić</strong>, u intervjuu prije nekoliko godina otkrio je da je to napravila zbog njega. Ljiljana se zbog ljubavi za Jadranom preselila u Kaliforniju. </p><p>U početku joj je, ispričala je, ondje bilo zanimljivo jer joj je sve bilo novo. Isprva je bila u čudu kad je doznala da postoje stotine različitih vrsta kruha ili da Amerikanci večer prije meso preliju 'kemikalijama' kako bi ga omekšali prije sutrašnjeg pripremanja.</p><p> - Da. Išla je sa mnom. Ostavila je Magazin. Što ćeš... Ne možemo drugačije biti zajedno – rekao je Lazić.</p><p>Ljiljana je Hrvatsku napustila prije rata, a nakon kraha braka s Lazićem, 1995. se udala za glazbenika <strong>Peta Mazicha</strong> (55), s kojim ima sina <strong>Tonija</strong>. Godinama žive u San Pedru, a u kući imaju i glazbeni studio. Od prvog trenutka, kaže, činilo joj se kao da se već dugo poznaju. Peteu je trebalo mjesec dana da skupi hrabrosti da je nazove jer se u to vrijeme Ljiljana razvodila od prvog supruga.</p><p>- Kad bismo zajedno izašli, uzeli bismo butelju vina i sjeli na plaži Venice Beach i ondje razgovarali satima, do jutra. To nam je bilo dovoljno. Viđali smo se svaki dan i postali sjajni prijatelji - izjavila je.</p><p>Ljubav je planula, a danas kad su u braku i dalje su, kaže, najbolji prijatelji.</p><p>- Nekad sam stalno išla tamo-ovamo, no kad sam rodila sina Tonija, prije 14 godina, sve se promijenilo. Od tada kuham, radim u studiju i taksiram svog malog – rekla je Nikolovska 2013. </p><p>Iako je nema u hrvatskoj javnosti. Ljiljana, koja je aktivna na društvenim mrežama, često se osvrne na događanja u zemlji. Jednom prilikom je digla prašinu komentirajući izjavu bivše predsjednice<strong> Kolinde Grabar-Kitarović </strong>(52).</p><p>Naime predsjednica je prilikom primanja nagrade za životno djelo zaklade Fulbright u Washingtonu komentirala svoj život u Jugoslaviji pa je rekla da je bila 'djevojka rođena s krive strane Željezne zavjese koja je sanjala druga mjesta na kojima su ljudi imali slobodu izbora, gdje se moglo slobodno govoriti i izražavati svoja uvjerenja a da se zbog toga ne bude progonjen'. Ljiljana joj nije ostala dužna.</p><p>- I ja san bila muzičar, proputovala cili svit, išla na ponoćke, vinčanja i pričesti u crkvu, išla na balet, u doktora, zubara, ljetovanja i zimovanja kad god su mi naredili, iza te iste željezne zavjese. Puno san propatila. Kolinda, izdrži još malo, dok te ne prime negdi vani u izlog s puno neonskog svitla - napisala je Nikolovska na društvenoj mreži.</p><p>Ljiljana se prije dvadesetak godina pokušala vratiti na hrvatsku estradu, no samostalna karijera nije joj uspjela. Ona je jedina pjevačica Magazina kojoj<strong> Tonči Huljić</strong> (58) nakon odlaska iz benda nije pisao hitove.</p><p>Naslijedila ju je <strong>Danijela Martinović</strong> (48). Ljiljana se prije ranije osvrnula i na bivšeg šefa. Bivšoj pjevačici Magazina zasmetali su komentari Tončija Huljića u showu 'Nikad nije kasno'. On je rekao da Magazinov hit 'Tri sam ti zime šaptala ime' danas ne pronalazi put do publike.</p><p>Zbog toga ga je Nikolovska prozvala egocentrikom jer se, kaže, hvalio da je ključan faktor za uspjeh Magazina.</p><p>- On se ljuti kad mu pjevač oduzme pozornost jer misli da oni nemaju nikakvu kreativnu ulogu - napisala je Nikolovska. </p><p>Nedavno je u jutarnjoj emisiji Radio Dalmacije progovorila o neredima u SAD-u i odlasku iz grupe. Nikad nije požalila što je otišla. </p><p>- Ne, ne, nije to više bilo za mene, niti je to bila ekipa za mene, niti uvjeti, niti išta. Nije mi žao. Lijepo je čuti da je nešto ostalo od toga - poručila je.</p>