Nadia 'oplela' po Luki: 'Nema spolnog odnosa niti će ga biti'

Luka Budak (29) u početku je Nadiji Amić (29) govorio kako se zaljubio u nju, želio ju je poljubiti, ali čini se da se situacija drastično promijenila. Par se sve više svađa, a jučer su si svašta izgovorili ispred kamera. Posljednje dvije noći Nadia je spavala na kauču, a kad je Luka pred kamerama želio izvući iz nje što nije u redu, ona je 'puknula'.

- Kad parovi odvojeno spavaju znači da je u nečemu problem - rekao je Luka.

Nadia ga je pitala smeta li mu što ne spavaju skupa, a on je rekao da ne jer se može raširiti po krevetu.

- Luka, postoji jedan jedini problem. Želim da se ovo snimi i pokaže stručnjacima. Luka se zaljubio, a ja sam prejaka žena, u nekim stvarima ga ne je*** pet posto i on se ne može s time nositi. To je to, otkopčajte me - samouvjereno je rekla Nadia, a Luka nije mogao vjerovati što je čuo.

- Izjaviti onakve stvari je malo, rekao bih, djetinjasto. To bih ja ovim putem javno negirao. To apsolutno nije istina - rekao je Luka i 'puknuo' se smijati.

Nadia je zaključila da Luki smeta što je odvojeno spavao jer se on želi seksati.

- Ne želim seks, nit' će biti seksa, ni ispred kamere ni iza kamere - rekla je. Smatra da Luka radi od muhe slona i da mu je smetalo što nije došla u sobu.

- Ja moram naglasiti da ona nije moj tip žene. Pogotovo ne s ovakvim šarenim frizurama, malo je prestara za to. Sto ljudi, sto čudi - kaže Luka, a njegova reality supruga rekla je da ne zna hoće li njihov odnos potrajati.

