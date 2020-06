Nagrađivani redatelj Igor Vuk Torbica preminuo je u 33. godini

Njegova karijera počela je još za studentskih dana, na trećoj godini, kad je za ispitnu predstavu 'Pokojnik' dobio nagradu Hugo Klajn, Sterijinu nagradu za osobite zasluge na unapređenju kazališne umjetnosti i kulture

<p>Kazališni redatelj<strong> Igor Vuk Torbica</strong>, autor predstava 'Hinkemann' i 'Carstvo mraka', preminuo je jučer u Rovinju, potvrdili su obitelj i njegovi prijatelji za <a href="https://www.kurir.rs/zabava/pop-kultura/3482719/preminuo-reditelj-igor-vuk-torbica-ono-sto-je-ostavio-iza-sebe-je-neprocenjivo" target="_blank">Kurir.rs</a>. </p><p>- U 33. godini napustio nas je Igor Vuk Torbica, kazališni redatelj. Rodio se u Drvaru, odrastao je u Rovinju, a školovao se te živio i radio u Beogradu, kao i u mnogim najznačajnijim kazalištima širom regije. U gradu koji je volio i odabrao, napravio je neke od svojih najboljih predstava, kao i u Zagrebu, Ljubljani, Novom Sadu, Rijeci, Somboru i Bitolju - navodi se u priopćenju njegove obitelji i prijatelja. </p><p>- Prestali smo činiti bilo što protiv bijede. I to je najveći grijeh. Što nemamo odgovor ni želju za odgovorom na pitanje 'Kako zaustaviti patnju, bijedu, zlo, laž, propadanje?' - bile su riječi kazališnog redatelja Igora Vuka Torbice. </p><p>Veliki uspjeh i početak regionalne karijere donijela mu je režija 'Hinkemanna' u Zagrebačkom kazalištu mladih. To je jedna od najnagrađivanijih predstava u povijesti hrvatskog kazališta, koja ga je ujedno i snažno obilježila. Uspješne su mu bile i režije predstava 'Carstvo mraka' (Narodno pozorište Beograd) i 'Emilia Galotti' (SNG Ljubljana), te 'Priče iz Bečke šume' (GDK Gavella), 'Timon Atenjanin' (ZKM) i 'Mizantrop' (HNK Ivana pl. Zajca u Rijeci)…</p><p>– Na meni je da otvorim pitanja i otkrijem prirodu fenomena za kojom na pozornici tragamo. Za sebe mogu reći da sam pacifist i da ne pozivam ljude u hajke i ratove, ali mislim da je jako bitno razumijevanje problema, a ne brza i laka rješenja. Zanima me sveprisutna kompleksnost i proturječnost stvari i pojava, isto kao što me nerviraju okoštale vrijednosti koje danas više nemaju stvarnu težinu. Došlo je vrijeme da takve kategorije do kraja dovedemo u pitanje i da se zapitamo što možemo naučiti s rubnih stajališta – govorio je.</p><p>Prije dvije godine u Srpskom narodnom pozorištu postavio je Lorcinu 'Krvavu svadbu'. Predstavu je već na probama nazivao koncertom, komornim izvođenjem i uprizorenjem poezije, glumcima je govorio da rade nešto naivno poput goblena, i da se ne boje te naivnosti i emocionalnosti. Zahtijevao je od njih da tako i glume, daleko od nužne ozbiljnosti i uživljenosti u dramsku ulogu, da glume lako i da ne iznose poeziju onako kako nam nešto nalaže, nego da puste da ono vrijedno u njoj samo nađe put do glumaca i do publike. Bez podvlačenja i isticanja.</p><p>Vjerovao je u Lorkine riječi da je 'teatar jedan od najizražajnijih i najkorisnijih instrumenata za duhovno uzdizanje jedne zemlje i barometar koji određuje njezinu veličinu ili njenu klonulost' te da je 'narod koji ne potpomaže i ne njeguje svoje kazalište ili mrtav ili je na umoru'.</p><p>– Dodao bih da to nije pitanje isključivo kazališta, nego cjelokupne umjetnosti i kulture. A ne moramo govoriti o današnjici, o ovom trenutku sad i ovdje, to jest o odnosu naših vlastodržaca prema kulturi i njenim tijekovima. Sudeći prema Lorcinom barometru, ako se to već nije dogodilo, sasvim uskoro mi ćemo u potpunosti klonuti. Na mjestu s kojeg mi govorimo, i sam život jedva izbija i pulsira u pravom smislu, teško je od kulture same očekivati da ona učini nužnu reanimaciju društva – govorio je redatelj.</p><p>Protivio se današnjem društvu, želio da ljudi mirnije i sigurnije žive, da budu sretni i voljeni, a s Lorcom je našao još jednu sličnost. Lorca je, naime, napisao da 'kazalište koje ne podržava pulsiranje društva i dramu svog naroda nema pravo zvati se kazalištem'. Torbica je otišao korak dalje.</p><p>– Iz mog kuta, bivajući na periferiji Europe, bez obzira što imamo asfalt, prijevozna sredstva i buduće blještave fasade, dopustili smo da mentalitetski postanemo ruralnih pogleda, nespremni i nenaučeni da se obranimo od surovog učinka kapitala. Naći ćemo načina da podignemo još veće četvrti i gradove, ali smo zauvijek propustili priliku da stvorimo društvo – govorio je.</p><p> </p><p> </p>