Najavili izvođače za 'Progledaj srcem': U Areni će pjevati Albina Grčić, Alan Hržica, Amorose...

Nakon što je gotovo cijela dvorana rasprodana i bez objave izvođača ovogodišnjeg izdanja duhovno-glazbenog spektakla “Progledaj srcem” 2026., najavljena su imena koja će nastupiti na najvećem događaju suvremene kršćanske glazbe u Hrvatskoj i ovom dijelu Europe, koji će se održati u Areni Zagreb 16. svibnja 2026. s početkom u 19 sati.

Alan Hržica, Albina Grčić, Amorose, fra Marin Karačić, Stijepo Gleđ Markos, Vanessa Mioč te fra Stjepan Brčina i don Roko Kaštelan ove će godine biti glavni izvođači “Progledaj srcem” koji će zajedno stvoriti večer slavljenja, molitve i zajedništva okupljajući tisuće vjernika iz Hrvatske i inozemstva.

Direktorica i glavna producentica projekta, Ksenija Abramović, naglasila je kako “Progledaj srcem” i ove godine ostaje jedinstven susret pjesme, molitve i zajedništva koji nadahnjuje i povezuje generacije.

Zagreb: Pogledaj srcem, konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Velika mi je radost što danas mogu predstaviti ovogodišnje izdanje koncerta “Progledaj srcem”. Iz godine u godinu nastojimo donijeti nešto novo, svježe i nadahnjujuće, a ipak ostati duboko vjerni onome što “Progledaj srcem” u svojoj srži jest: trenutku molitve, pjesme i zajedništva koji već godinama povezuje tisuće ljudi iz svih krajeva Lijepe Naše i inozemstva. Ovogodišnje izdanje gotovo je u potpunosti rasprodano; donje su tribine u cijelosti ispunjene, a preostalo je još malo mjesta na sjedećem parteru i gornjim tribinama. To nam govori o tome koliko je ljudima potreban ovakav susret i koliko žude za nadom, mirom i Božjom blizinom - rekla je Ksenija Abramović.

Predstavljajući program istaknula je kako je ovogodišnje izdanje pažljivo oblikovano kako bi kroz glazbu i molitvu dopustili da se naša srca postupno otvaraju, mijenjaju te pune ljubavlju i milošću. Žele, ističe, da svatko tko dođe učini barem jedan unutarnji korak prema susretu s Bogom.

Zagreb: Pogledaj srcem, konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- U prvom dijelu programa Albina Grčić, Vanessa Mioč, fra Marin Karačić i Stijepo Gleđ Markos povest će nas u tišinu nutrine, tamo gdje čovjek najdublje čuje Božji šapat. Potom ćemo ući u molitvu i duhovnu obnovu koju će predvoditi Amorose i fra Stjepan Brčina, a slavljenje će biti povjereno don Roku Kaštelanu i Alanu Hržici, dvojici ljudi čije riječi, molitve i pjesme već godinama mnogima postaju izvor nade i Božje utjehe. Uza sve to, pripremili smo i jedan poseban duet iznenađenja koji jedva čekamo uskoro otkriti - govori Abramović.

Kreativni producent projekta, Luka Kotlar, osvrnuo se na produkcijske i kreativne posebnosti ovogodišnjeg izdanja te najavio još višu razinu scenskog i tehničkog spektakla.

- Produkcija je svakim izdanjem sve zahtjevnija jer smo mi svakim izdanjem sve kreativniji. Radimo na vizualima, trenutcima i scenskim rješenjima koja pomažu ljudima osjetiti snagu Božje prisutnosti. Vizualnim rješenjima i dizajnom pozornice želimo povezati izvođače i publiku u zajedničkom slavljenju. Svaki segment ili dio ovog projekta osmišljen je upravo s ciljem da Krist bude u središtu! Slušajući zahtjeve i želje naše publike, ove godine odlučili smo učiniti neke izmjene: smanjili smo broj izvođača i trajanje programa te sada najavljujemo da će se program održati od 19 do 22 sata zbog mnogobrojnih obitelji s djecom koje posjećuju naš događaj te putnika iz drugih dijelova naše zemlje i inozemstva - rekao je Kotlar.

Zagreb: Pogledaj srcem, konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Osim osvježenja u glazbeno-duhovnom programu, ovogodišnji “Progledaj srcem” donosi i osvježenje u vizualnom i scenografskom dijelu događaja, otkrio je Kotlar.

- Ove godine pozvali smo našu Albinu da nam se pridruži kao pjevačica koja je ostavila iza sebe glazbenu karijeru i krenula našim putem, putem kršćanske glazbe. Uz fra Stjepana Brčinu pozvali smo i don Roka Kaštelana, svećenika koji nas je posljednjih godinu dana, posebno mlade, oduševio svojim svjedočanstvom. Vjerujemo da će baš biti jedno lijepo osvježenje u našem programu, ali i snažno molitveno iskustvo. U scenskom dizajnu pozornice napravit ćemo ponovno nešto što dosad nismo vidjeli u Areni Zagreb. Na tome još radimo - govori.

Ove godine prvi put na “Progledaj srcem” nastupit će Albina Grčić koja je izrazila zahvalnost i radost što postaje dio ovog duhovno-glazbenog zajedništva:

Zagreb: Pogledaj srcem, konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Za mene je ovo veliki dar. Stati na pozornicu s izvođačima koji godinama oblikuju suvremenu kršćansku glazbu znači puno — ne samo glazbeno, nego prije svega duhovno. Veselim se susretu s publikom koja ne dolazi samo poslušati pjesme, već približiti se Bogu - rekla je pjevačica.

Na pitanje o njezinu glazbenom zaokretu dodala je:

- Osobni susret sa živim Bogom, koji me je uvijek držao na pravom putu, otvorio mi je oči za ovaj put duhovne glazbe. Dao mi je talente i darove i ja ih želim iskoristiti stvarajući glazbu Njemu na slavu.

Zagreb: Pogledaj srcem, konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Jedan od najdugovječnijih izvođača “Progledaj srcem”, Alan Hržica, istaknuo je kako je uvijek posebno emotivan u Areni, jer su izvođači i organizacija prije svega kao jedna velika obitelj nakon toliko godina.

- Sudjelujem od prvog izdanja i iz godine u godinu svjedočim nečemu što raste ne samo u brojkama nego i u dubini. To je događaj u kojem se osjeti snaga zajedništva koje ne staje s posljednjim tonom, nego se nastavlja u životima ljudi. Veliki je privilegij da izvedbama pjesama možemo dotaknuti srca onih koji dolaze. Svjedočimo obraćenjima, pomirenjima, mladima koji se vraćaju na pravi put, obiteljima koje obnavljaju svoje zajedništvo, pa evo i onima koji pronalaze svoj poziv, kao i Albina koja je krenula putem duhovne glazbe - govori Hržica.

Na pitanje o tome kako je “Progledaj srcem” postao nacionalni i regionalni fenomen, Ksenija Abramović je odgovorila:

Zagreb: Pogledaj srcem, konferencija za medije | Foto: Robert Anic/PIXSELL

- Nikad nismo trčali za brojkama ni za vidljivošću. Željeli smo biti mjesto evangelizacije kroz molitvu i suvremenu kršćansku glazbu koja otvara srce. To je, čini mi se, bio ključ. ne samo u produkciju i organizaciju, nego prije svega u molitvu, u kvalitetu programa, sate i sate uložene u slaganje programa, odabira pjesama i aranžmana. Svake godine pitamo se: što možemo učiniti da ovo iskustvo bude još dublje, još iskrenije, još bliže ljudskom srcu? I mislim da ljudi osjećaju taj trud, tu posvećenost, tu želju da svake godine donesemo nešto novo, a opet ostanemo vjerni onome što 'Progledaj srcem' u svojoj biti jest. A to je kroz zajedništvo u glazbi donijeti Radosnu vijest: nadu, ljubav, radost, pouzdanje, mir, ozdravljenje - ističe.

Uz duhovni i glazbeni program, u predvorju dvorane za djecu od 4 do 10 godina bit će organizirana “Superknjiga”, igraonica uz animatore i superjunaka Gizma. Djeca će, uz pomoć animatora, od 18:30 do 20:30 uživati u novim epizodama crtića, igrama i druženju. Za sudjelovanje se možete prijaviti ovdje.

Ulaznice za 16. svibnja, kojih je još malo ostalo, dostupne su na Eventim.hr, prodajnim mjestima Eventima i Laudato galerijama u Zagrebu i Zadru.

- Već 11 godina uživamo povjerenje publike, i to je velika odgovornost. Publika zna da ju ne ćemo iznevjeriti, a “Progledaj srcem” uvijek je bio i ostao događaj na kojem ljudi uistinu mogu osjetiti Božju prisutnost. A boljeg poziva od toga jednostavno nema - zaključio je Luka Kotlar.