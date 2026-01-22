Obavijesti

Show

Komentari 0
Luksuz usred ledene pustoši

Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: < 1 min
Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici
4
Foto: Instagram

Influencer Kristijan Iličić, s kojim je Kolinda otputovala na kraj svijeta, pratitelje je kroz kratak video proveo kroz jednu od brodskih kabina, onu u kojoj boravi i Grabar-Kitarović

Admiral

Hladnoća, vjetar, izolacija i pokoji pingvin kao jedino društvo, tako se najčešće zamišlja boravak na Antarktici. Putovanje Kolinde Grabar-Kitarović, međutim, pokazuje da i kraj svijeta danas može izgledati poprilično civilizirano.

AVANTURA NA ANTARKTICI JE IN Svi su dolje! Bivša predsjednica Hrvatske i holivudski zvijezde uživaju u ledenoj avanturi
Svi su dolje! Bivša predsjednica Hrvatske i holivudski zvijezde uživaju u ledenoj avanturi

Influencer Kristijan Iličić, s kojim je Kolinda otputovala na kraj svijeta, pratitelje je kroz kratak video proveo kroz jednu od brodskih kabina, onu u kojoj boravi i Grabar-Kitarović.

Kabine su prostrane, s bračnim krevetima, radnim stolovima i privatnim balkonima s pogledom na ledene sante i antarktički ocean. U sobama putnike dočekuje i boca šampanjca, što odmah daje do znanja da ovo putovanje nema veze s odricanjem. Iličić je otkrio i da cijene pojedinih kabina prelaze 30.000 eura.

Brod kojim putuju slovi kao jedan od najboljih za polarne ekspedicije, ali sadržajem više podsjeća na hotel visoke kategorije. Spa centar sa saunom okrenutom prema ledenjacima, jacuzzi, teretana i ozbiljna gastronomska ponuda dio su svakodnevice na palubi. Grupa ima organizirane privatne večere, uključujući onu u observation loungeu, gdje se ledeni pejzaži promatraju iz udobnih fotelja.

TRENUTAK ZA PAMĆENJE FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!
FOTO Kolinda se okupala na Antarktici, pogledajte skok u ledenu vodu: Jedan, dva, tri!

Kako bi doživljaj ipak ostao povezan s mjestom na kojem se nalaze, na brodu su i znanstvenici koji putnicima stoje na raspolaganju za pitanja o Antarktici, njezinoj prirodi, klimatskim uvjetima i životu u ekstremnim uvjetima.

Foto: Instagram @Kolinda_GK

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Što će se događati u serijama i sapunicama u četvrtak? Katini osjećaji postaju sve snažniji...
DNEVNI PREGLED

Što će se događati u serijama i sapunicama u četvrtak? Katini osjećaji postaju sve snažniji...

Doznajte što vas očekuje ovog četvrtka 22. siječnja u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', 'Daleki grad', 'Tajne prošlosti', 'Cacau'...
Što će biti u seriji Divlje pčele: Katarina i Zora odlaze iz Vrila?
NAPETA EPIZODA

Što će biti u seriji Divlje pčele: Katarina i Zora odlaze iz Vrila?

U četvrtak 22. siječnja gledatelji mogu uživati u novoj epizodi RTL-ove serije 'Divlje pčele'. U nastavku pročitajte što će se sve događati u njoj...
Svi pričaju o njoj ovih dana! Ovo je Miss Grenlanda 2024. godine
VRUĆE FOTKE

Svi pričaju o njoj ovih dana! Ovo je Miss Grenlanda 2024. godine

Naja Marosi prva je predstavnica Grenlanda na izboru ljepote Miss Grand International. Ističe svoje inuitsko porijeklo, a sada je postala popularna na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026