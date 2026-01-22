Ovako izgleda soba Kolinde Grabar-Kitarović na Antarktici

Hladnoća, vjetar, izolacija i pokoji pingvin kao jedino društvo, tako se najčešće zamišlja boravak na Antarktici. Putovanje Kolinde Grabar-Kitarović, međutim, pokazuje da i kraj svijeta danas može izgledati poprilično civilizirano.

Influencer Kristijan Iličić, s kojim je Kolinda otputovala na kraj svijeta, pratitelje je kroz kratak video proveo kroz jednu od brodskih kabina, onu u kojoj boravi i Grabar-Kitarović.

Kabine su prostrane, s bračnim krevetima, radnim stolovima i privatnim balkonima s pogledom na ledene sante i antarktički ocean. U sobama putnike dočekuje i boca šampanjca, što odmah daje do znanja da ovo putovanje nema veze s odricanjem. Iličić je otkrio i da cijene pojedinih kabina prelaze 30.000 eura.

Brod kojim putuju slovi kao jedan od najboljih za polarne ekspedicije, ali sadržajem više podsjeća na hotel visoke kategorije. Spa centar sa saunom okrenutom prema ledenjacima, jacuzzi, teretana i ozbiljna gastronomska ponuda dio su svakodnevice na palubi. Grupa ima organizirane privatne večere, uključujući onu u observation loungeu, gdje se ledeni pejzaži promatraju iz udobnih fotelja.

Kako bi doživljaj ipak ostao povezan s mjestom na kojem se nalaze, na brodu su i znanstvenici koji putnicima stoje na raspolaganju za pitanja o Antarktici, njezinoj prirodi, klimatskim uvjetima i životu u ekstremnim uvjetima.

Foto: Instagram @Kolinda_GK