Najavili predrupu Marilynu Mansonu u zagrebačkoj Areni: Prije njega svirat će VOWWS

Najavom koncerta u zagrebačkoj Areni, Marilyn Manson izazvao je zapažen interes hrvatske publike, a večer 16. srpnja 2026. započet će u znaku mračne estetike i suvremene alternativne subverzije. Kao predgrupa nastupit će VOWWS, australsko-američki duo čiji se 'death-pop' izričaj prirodno nadovezuje na intenzitet i atmosferu turneje 'One Assassination Under God'. Ulaznice su u prodaji u sustava Eventima.

VOWWS je australski glazbeni i multidisciplinarni duo sa sjedištem u Los Angelesu, čiji se izričaj najčešće opisuje kao mračna, emotivno napeta alternativna glazbe oblikovana utjecajima popularne kulture, filma i vizualne umjetnosti. Njihov rad egzistira na rubu kontradikcija, melankoličan, ali ne sentimentalan, introspektivan bez ponude utjehe, istovremeno distanciran i zarazno privlačan. Upravo ta ambivalentnost postala je temelj njihova prepoznatljivog identiteta diljem svijeta.

Do sada je ovaj duo objavio dva studijska albuma i niz singlova, uz kontinuiranu koncertnu aktivnost i turneje. Tijekom 2024. godine proširili su svoj live format kako bi vjernije prenijeli slojevitost studijskog zvuka, a kulminacija tog razdoblja bio je nastup u San Franciscu, u Golden Gate Parku na inauguralnom koncertu 'Concert at the Polo Field' gdje su dijelili pozornicu s imenima poput System of a Down, Deftones, The Mars Volta i Viagra Boys. Nekonvencionalnim pristupom dobili su snažnu podršku unutar glazbene zajednice u trenutku kada je pritisak komercijalizacije i proizvodnje sadržaja veći nego ikad. Osim glazbe, VOWWS je ostvario zapažene uspjehe unutar svijeta visoke mode, sudjelujući u projektima za brendove poput Comme des Garçons, Alyx, Givenchy i Byredo. Treći studijski album objavili su 2025., a koproduciran je s Billyjem Howerdelom (A Perfect Circle) uz gostovanja Josha Freesea (Foo Fighters, Nine Inch Nails, Devo) i Jamesa “Munkyja” Shaffera (Korn).

