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TUŽNA GODIŠNJICA

Najbliži na grobu Halida Bešlića godinu dana nakon njegove smrti: Evo što je rekao sin Dino

Piše Zrinka Medak Radić,
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Najbliži na grobu Halida Bešlića godinu dana nakon njegove smrti: Evo što je rekao sin Dino
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Foto: Dario Horvat
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Na sarajevskom groblju obilježena je prva godišnjica smrti glazbene legende. Među okupljenima bili su članovi obitelji i najbliži prijatelji, a posebno emotivan trenutak bio je dolazak njegova sina Dine i unuka

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Na današnji dan 2025. godine preminuo je legendarni pjevač Halid Bešlić. Tim povodom na njegovu grobu na sarajevskom groblju Bare okupili su se članovi obitelji, prijatelji i ljudi koji su mu bili bliski kako bi mu odali počast.

Na groblju je održana molitva, a hodža je održao emotivan govor. Riječ je o istom hodži koji je pred godinu dana predvodio i dženazu Halidu Bešliću, kada se od legendarnog pjevača oprostio velik broj ljudi, piše Telegraf.rs.

Posebno dirljiv bio je dolazak Halidova sina Dine, koji je na godišnjicu očeve smrti stigao u društvu svojega sina Belmina. Nakon molitve Dino se kratko obratio okupljenima te zahvalio svima koji su došli obilježiti godišnjicu smrti njegova oca.

Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika
Halid Bešlić nastupa na otvorenju 199. Samoborskog fašnika | Foto: Igor Kralj/PIXSELL, ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

"Rekli smo samo užim ljudima da dođu, da ne pravimo nikakvu pompu. Hvala u svakom slučaju svima što ste došli", rekao je Dino.

Time je pojasnio i zašto na godišnjici nije bilo većeg broja poznatih osoba i javnih ličnosti. Obitelj je, kako je istaknuo, željela da obilježavanje protekne u miru.

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Podsjetimo, Halid Bešlić preminuo je 7. listopada 2025. godine u 72. godini života, nakon zdravstvenih problema. Njegova smrt teško je pogodila obitelj, prijatelje, kolege, ali i milijune obožavatelja koji su desetljećima uživali u njegovim pjesmama.

Godinu dana nakon njegova odlaska, sjećanje na Halida Bešlića i dalje je snažno, a njegove pjesme ostaju dio glazbene baštine koju će generacije još dugo pamtiti.

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