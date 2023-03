Najbogatija Srpkinja otkrila je kako je osvojila supruga: Imala sam 48 kila, nije me primijetio

Bivša srpska manekenka Jelena Bin Drai, danas poznatija kao najbogatija Srpkinja, udana je za bogatog arapskog poduzetnika Saeeda Bin Draija, kojeg je upoznala 2001. u Dubaiju.

POGLEDAJTE VIDEO:

Nakon što su izlazili četiri godine, par se vjenčao.

Foto: Instagram

- Vjenčali smo se 4. travnja u četiri poslijepodne. Izlazili smo četiri godine, Saeedov broj dresa kad igra polo je 4, a želimo četvero djece - ispričala je ranije.

Jelena je u jednom intervjuu izjavila da ju na prvom susretu suprug nije ni primijetio.

- Pri prvom susretu uopće nije obraćao pažnju na mene. Tada sam imala samo 48 kilograma i, samim tim, djelovala ispijeno. Njemu se kao i svakom Arapinu sviđaju žene s izraženim oblinama. Zaintrigirala sam ga tek kad smo počeli komunicirati - priznala je.

Foto: Instagram

Jelena je ranije rekla kako ju je Saeedova obitelj dobro prihvatila te da su otišli živjeti skupa dva tjedna nakon što su započeli vezu.

- Said je iz mješovitog braka. Onog dana kada se njegov otac oženio Engleskinjom prekršio je pravila, ali to je mnogo godina kasnije uvelike pojednostavilo našu situaciju. Njegova me obitelj jako dobro prihvatila. Tretiraju me kao da sam jedna od njih, ne praveći razliku između moje i njegove vjere. Iako nije uobičajeno kod Arapa da mladić i djevojka žive zajedno, Said i ja nismo oklijevali. Počeli smo živjeti zajedno nakon samo dva tjedna veze - rekla je Jelena svojedobno.

Foto: Instagram

Najbogatija Srpkinja se susreće s brojnim negativnim komentarima na njezin ljubavni život, ali kaže da se uopće ne obazire.

- Da budem iskrena, da sam bacila kamen na svakog psa koji je lajao za mnom, ne bih daleko stigla. Naravno da živim u haremu. Ja sam povampirena Hurem. Moj suprug je Sultan Veličanstveni, to već znate, i sva sreća pa ima još 147 žena te ga za vrijeme ove pandemije ne moram trpjeti i gledati svaki dan - rekla je ranije.

Foto: Instagram

Inače, Jelena i Saeed imaju četvero djece, kći Asju i sinove Hilala, Hamdana i Rašida.

Najčitaniji članci