Najbolji strijelci ikad: Mogli su pogoditi čak i vrapca u letu...

Vještina koja je oduvijek privlačila pažnju onih koji su ju samo mogli gledati sa strane bila je streličarstvo. Premda se na prvi pogled čini kao nešto što se može 'na brzinu' savladati, u stvari je u pitanju vještina koju se uči podosta dugo. Slavni engleski strijelci, koji su u nekoliko navrata kompletno preokrenuli tijek bitke između engleske vojske i francuskih vitezova, trenirali su svakodnevno po osam ili deset sati kako bi svoju vještinu doveli do vrhunca.

Upravo zato što je toliko truda moralo biti uloženo u tu sposobnost su o streličarstvu i strijelcima i nastali mnogi mitovi i priče. Vrlo često su strijelci heroji, koji se bore za potlačen narod, koristeći svoju vještinu da s udaljenosti prave probleme onima koji ugnjetavaju slabije od sebe.

Foto: Twitter/Screenshot

1) Katniss Everdeen - Igre gladi

Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) je lik iz franšize 'Igre gladi', koju je u filmskoj trilogiji odglumila Jennifer Lawrence. Katniss se žrtvovala umjesto svoje sestre Primrose kako bi postala natjecateljica za zloglasne 'Igre gladi', u kojima natjecatelji sudjeluju u borbi na smrt.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Bila je samouka, s vještinama razvijenim tijekom lova u šumi, što joj je pomoglo kako bi pobijedila na turniru. Njena požrtvovnost joj je i omogućila da na koncu sruši zlu vladu Kapitola i donese novi poredak na Zemlju u dalekoj budućnosti.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

2) Robin Hood

Gotovo svatko zna za možda najpoznatijeg strijelca svih vremena, Robina Hooda. Godinama smo tog heroja vidjeli u mnogo verzija i u raznim oblicima, koji uvijek zadržavaju ono najbitnije o njemu - da je borac za siromašne. Hood krade od bogatih ne bi li dao siromašnima te na koncu napravio probleme zlobnom šerifu od Nottinghama.

Iznimno je vješt strijelac, a i podosta kvalitetan mačevalac, s danas već legendarnim izgledom. Gotovo uvijek ima zeleni šešir s perom u njemu te kamuflažnu odjeću kojom se sa svojom 'veselom družinom' može dobro uklopiti u okoliš šume. Njegov dugi luk, dugačak gotovo dva metra omogućava mu da krivce kažnjava s velike udaljenosti. No to ne znači da se on kloni borbe izbliza, jer je na kratkim udaljenostima toliko precizan da je mogao ispaliti strijelu kroz tijelo druge strelice.

U posljednjih par desetljeća vidjeli smo ga u nekoliko filmova, no najviše pamtimo onu verziju Kevina Costnera, premda ona Russella Crowea također treba biti spomenuta. Koliko će ga ove godine dobro odglumiti Taron Eggerton još ćemo vidjeti.

3) Hawkeye - Osvetnici

Jeremy Renner pokazao nam je potajno i možda najzanimljivijeg heroja u Marvelovom filmskom svemiru. Naime, otkako smo prvi put vidjeli Hawkeyea (pravim imenom Clinton Barton) u filmu 'Thor', dobili smo priliku vidjeti i pravi rast lika kroz četiri filma. Gotovo svi ostali heroji ostali su na onih par osnovnih crta koje smo vidjeli u njihovim prvim filmovima. Za Hawkeyea smo saznali i nešto o njegovoj osobnosti, kao što smo mu upoznali i obitelj, što nije nešto što se može reći za ostale heroje.

Njegovo oružje poseban je luk s tobolcem koji mu automatski daje vrh strelice točno onakav koji mu najviše može pomoći u borbi. Tako Hawkeye puca i eksplozivne, rasprskavajuće, a i omamljujuće strelice, osim običnih. Uz to, luk je napravljen od vrhunskog materijala pa ga se može koristiti i kao tupo oružje.

4) Legolas - Gospodar prstenova

Malo koji popis strijelaca bio bi kompletan bez možda najboljeg strijelca među svima njima, Legolasa. Ovaj vilenjak, kojeg je odlično odglumio Orlando Bloom, pojavio se prvi put u 'Hobbitu' te potom i u trilogiji 'Gospodar prstenova' J.R.R. Tolkiena. Izuzetno je okretan te je majstor kako luka tako i mača. Sin je vilenjačkog kralja Thranduila iz Mirkwooda i princ je Šumskog kraljevstva.

Foto: Twitter/Screenshot

O njegovoj vještini najbolje govore prizori iz bitaka, u kojima je sam samcat uspio zaustaviti mnogobrojne napade.

5) Lara Croft - Tomb Raider

Premda smo navikli Laru Croft gledati naoružanu njenim ikonskim setom pištolja, i dalje Lara spada na popis maestralnih strijelaca. Ova atraktivna arheologinja je u novim igrama (počevši s rebootom iz 2013. godine) dobila priliku koristiti i luk, čime je njen lik značajno obogaćen.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Na žalost, njen tragično dosadan najnoviji film nije obilovao scenama gdje Lara koristi luk (ili išta drugo, osim što nezainteresirano skače i trči), pa je njena vještina ostala vezana samo za igre.

Najbolji strijelac u povijesti i film o njemu, 'Robin Hood', u distribuciji Blitza, u sva bolja kina dolazi 29. studenog ove godine.

Tema: FILM