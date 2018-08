Najdraži auto se vratio: Stara 'Buba' najbolji je Transformer

Nadolazeći sci-fi film 'Bumblebee' čija se radnja vrti oko Transformera Bumblebeeja iz legendarne franšize 'Transformers', dobio je novi plakat. Radnja filma događa se 1987. godine kada Bumblebee nalazi utočište na otpadu u malom kalifornijskom obalnom gradu. Hailee Steinfeld glumi djevojku Charlie koja će uskoro napuniti 18. godinu te pokušava naći svoje mjesto u svijetu. Tada otkriva oštećenog i pokvarenog Bumblebeeja. Kada ga Charlie popravi, saznaje kako on nije samo obična VW buba.

Producenti filma 'Transformers', Lorenzo di Bonaventura i Michael Bay također su producirali i film 'Bumblebee', s izvršnim producentima Stevenom Spielbergom, Brianom Goldnerom i Markom Vahradianom. Režiju je preuzeo redatelj izvrsnog filma 'Kubo i čarobni mač', Travis Knight, a u glavnim ulogama je, uz Hailee Steinfeld i John Cena.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

Prvi trailer izašao je početkom svibnja i oduševio fanove ove franšize diljem svijeta.

Uz Hailee Steinfeld i Johna Cenu u filmu ćemo gledati i Pamelu Adlon ('Better Things', 'Louie'), Stephena Schneidera (Comedy Central’s 'Broad City'), Jorgea Lendeborga Jr. ('Spider-Man: Homecoming'), Jasona Druckera ('Diary of a Wimpy Kid: The Long Haul'), Kennetha Choia ('American Crime Story'), Ricarda Hoyosa ('Degrassi: Next Class'), Abby Quinn ('Landline', 'The Sisterhood of the Night'), Rachel Crow ('Deidra & Laney Rob a Train') i Grace Dzienny ('Zoo').

'Bumblebee' je prvi spin-off u filmskom svijetu Transformersa, a u naša kina stiže 20. prosinca u distribuciji Blitza u 3D I 2D formatima.

