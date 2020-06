Najglamurozniji par na svijetu milijune dolara troši na zdravlje

Dosta svog vremena, zarade i života posvećuju zdravom načinu života, pa tako uživaju u zdravoj hrani koju im priprema osobni kuhar. Izbjegavaju šećer i rajčice a krema od avokada im je prava poslastica

<p>Jedan su od najljepših parova u SAD-u, ona poznata i nekada najplaćenija manekenka na svijetu, a on san svake navijačice, jedan od najuspješnijih quarterbackova u povijesti američkog nogometa. <strong>Tom Brady </strong>i <strong>Gisele Bündchen </strong>mnogi nazivaju najmoćnijim parom na svijetu koji su u braku 11 godina. Prošle godine je sa svojim Patriotsima osvojio šesti naslov pobjednika NFL-a, Super Bowl. Brady je jedan od najvećih quarterbackova u povijesti ovog sporta, koji je vlasnik najvećeg broja pobjeda u Super Bowlu, njih šest u svojoj 19-godišnjoj karijeri u NFL-u. Njegova supruga, po pisanju Forbesa, deset je godina bila najplaćeniji model na svijetu, a iako je u zasluženu mirovinu otišla 2015. godine i dalje ostaje pri vrhu najplaćenijih modela i manekenki. </p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Tom Brady u NFL-u</b></p><p>Uživaju u svojoj slavi i bogatstvu a između ostalog bili su i vlasnici i dvorca vrijednog 20 milijuna dolara a od tada su kupili i stan u New Yorku s predivnim pogledom. Surađuju s nizom luksuznih brendova. Brady je četvrti najplaćeniji igrač u povijesti NFL-a koji je dosada zaradio 217,2 milijuna dolara. Po sezoni zarađuje oko 15 milijuna dolara, a redovito je pristajao na smanjenje ugovora kako bi održao konkurentnost kluba, piše Business Insider. Od ugovora sa proizvođačima sportske opreme poput Shieldsa, Under Armoura, ali i slušalica Beats by Dre, zarađuje oko osam milijuna dolara godišnje.</p><p>Njegova zarada ipak nije ni blizu njegove supruge, koja i u mirovini zarađuju oko 10 milijuna dolara godišnje, a kako kažu upućeni na pragu je da upiše milijardu dolara od zarade u karijeri. U tome joj pomažu i jako luksuzni ugovori koje ima sa velikim brendovima, uključujući Chanel, Louis Vuitton, Calvin Klein, i Pantene. Kompanije su zaradile milijune na njezinom liku i djelu, a pretpostavlja se kako su linije sandala Grendene, linija donjeg rublja Hope, linija kozmetičkih proizvoda Sejaa Pure Skincare i ostale generirale oko milijardu dolara od godišnje prodaje. Brady surađuje s Astonom Martinom, i uživa u njihovim automobilima. Posebno u limitiranoj verziji izdanja posebno za njega Vanquish S Volante. Proizvedeno ih je samo 12 a prodani su, svaki po cijeni od 360.000 dolara.</p><p>Njegov ugovor sa brendom Ugg zbunio je mnoge, s obzirom kako nije su ga većinom birale žene. Brady i Bundchen bili su vlasnici vile od 20 milijuna dolara u Los Angelesu. A budući da su ljubitelji zdrave prehrane uzgajali su i svoje kokoši kako bi mogli uživati u svježim jajima svakog dana. To veličanstveno zdanje 2014. godine prodali su Dr. Dreu za 40 milijuna dolara. 2013. godine navodno su bili u potrazi za novim stanom u New Yorku, pa su odabrali stan u neboderu za 11,7 milijuna dolara.</p><p>Nakon tri godine stan su ponovno stavili na tržište po cijeni od 17,25 milijuna dolara. I to zato što im se svidio stan s pogledom na more u Tribeci kojeg su kupili za 20 milijuna. Prije New Yorka živjeli su u Bostonu, a stan prodali 2012. godine za 9,2 milijuna. No kuće su Bradyjeva jedina luksuzna kupovina, a osim Aston Martina njegovi automobili sasvim su 'obični', pa je tako prometnu nesreću jednom doživio vozeći stari Audi.</p><p>Ako ostavimo njihove milijune postrani oni su obični, tipični roditelji, a Brady se ne srami razgovarati s djecom i od njih učiti o svim stvarima koje su sada u modi. Pravi je 'starac' pa mu ni ne smeta slikati se u takvim pozama, pa i tenisicama za koje će mnogi reći da su staračke. Voli se glupirati a to je učinio i nakon što je udomio psa i obavijestio sve o tome sa videom Lion King na Facebooku. Vožnja u Disneylandu jedna je od najluđih stvari s kojima se bavi, a nekada se ili sam ili pratnji supruge pojavljuje na posebnim eventima, kao što je bila i Met Gala 2017. godine. No i jedna i drugi vole najčešće uživati u privatnom životu daleko od očiju javnosti, a on za sebe kaže kako je samo običan otac koji voli graditi kule od pijeska sa svojom djecom.</p><p>Rado će svoje milijune dati i mnogobrojnim humanitarnim organizacijama, a jednoj je organizaciji za borbu protiv raka poklonio 6,5 milijuna dolara i obrijao svoju glavu. Njegova supruga također se bavi humanitarnim radom, a osim donacija za Haiti 2009. godine, redovno podržava rad UN-a, Svjetskog fonda za prirodu, St. Jude Children's Research Hospital, (RED), i St. Francis Food Pantries and Shelters. Surađuje s nizom neprofitnih organizacija posebno onima koje pomažu njezinom rodnom Brazilu, dio svoje zarade donira i za zaštitu Amazone, a podržava i niz drugih brazilskih organizacija. Čini se kako dosta svog vremena, zarade i života posvećuju zdravom načinu života, pa tako uživaju u zdravoj hrani koju im priprema osobni kuhar. Izbjegavaju šećer i rajčice a krema od avokada im je prava poslastica. I djeca su na zdravoj dijeti, a hrane se 80 posto povrćem. Brady prodaje priručnik za prehranu koji je po cijeni od 200 dolara prodan odam čim je izašao u prodaju.</p><p>Po ipak malo skromnijoj cijeni, za 20 dolara, prodavao je knjigu The TB12 Method: How to Achieve a Lifetime of Sustained Peak Performance koju su mnogi nazvali "Biblijom sportaša". No tu i tamo uživa u nekim slatkišima. Izbjegava alkohol, osim u posebnim prigodama poput dočeka Nove godine, a od mamurluka se liječi TB12 elektrolitima. U tome ga prati i Bundchen koja uživa i u domaćoj hrani. Ima i osobnom trenera i zdravstvenog gurua Alex Guerrera s kojim radi jednom dnevno, a njegovi savjeti uključuju i duhovno vodstvo, prehranu, masažu i sl. Supruga se bavi jogom u kojoj joj se nekad priključe i djeca.</p><p>Nekada će vježbati i u Bradyjevoj teretani TB12 u Bostonu, a uživa i u borilačkim sportovima, koji joj jako dobro idu. Zajedno će ponekad zaigrati i američki nogomet u dvorištu. Putuju, pa su tako između ostalog bili u Aziji i Kataru, a Brady se okušao i u hrvanju u Japanu. Osim povremenih izuzetaka ovaj je par jedan od rijetkih koji se svojim bogatstvom i luksuzom ne razbacuje, već žive pomalo jednostavnim životom.</p>