Najgledanija u hrvatskim kinima: Svadba se približava rekordu koji je postavio Titanic

Komediju Svadba redatelja Igora Šeregija, koja je realizirana u produkciji Eclectice, a distribuirana pod okriljem Duplicato Medije (Blitz grupa), u drugom vikendu pogledalo je 136.010 gledatelja, a sveukupno od početka distribucije, film je pogledalo 374.213 gledatelja! Time je Svadba postala najgledaniji hrvatski film u povijesti, te drugi najgledaniji film u hrvatskim kinima.

Foto: Ivan Buvinić

Nakon rekordnog otvaranja, Svadbu je u prvom tjednu u kinima pogledalo 238.203 gledatelja. Kada se tome pribroji broj gledatelja u drugom vikendu distribucije, Svadbu je u prvih 12 dana prikazivanja pogledalo 374.213 gledatelja! Time je film Igora Šeregija postao najgledaniji hrvatski film u povijesti države, svrgnuvši s "trona" film Kako je počeo rat na mom otoku Vinka Brešana (1996.) koji je u kinima sveukupno pogledalo 338 tisuća ljudi.

Foto: Ivan Buvinić

Osim toga, Svadba je sada drugi najgledaniji film u hrvatskim kinima. Jedini gledaniji je Titanic Jamesa Camerona (1997.) s 495.345 gledatelja.

Impresivna je i činjenica da je Svadba u prvom vikendu bila prikazana na čak 113 ekrana, a u drugom vikendu se taj broj, zbog golemog interesa, povisio na 142.

Foto: Ivan Buvinić

Svadba donosi priču o uspješnom hrvatskom poduzetniku koji na svoj rođendan saznaje da je pred bankrotom, dok istovremeno otkriva da mu je kći, koja studira u Londonu, trudna sa sinom srpskog ministra, što pokreće niz obiteljskih, političkih i društvenih zapleta. U formi punokrvnog balkanskog anti-rom-coma, film kroz humor, satiru i emociju progovara o obitelji, identitetu, lojalnosti i ljubavi.

Foto: Ivan Buvinić

Glumački ansambl Svadbe čine: Rene Bitorajac, Dragan Bjelogrlić, Linda Begonja, Vesna Trivalić, Anđelka Stević Žugić, Roko Sikavica, Nika Grbelja i Marko Grabež, Seka Sablić i Srđan Žika Todorović, Snježana Sinovčić Šiškov, Dejan Aćimović te niz istaknutih regionalnih i hrvatskih glumaca, među kojima su Goran Grgić, Janko Popović Volarić, Marko Miljković, Denis Murić i Nevena Nerandžić.

Foto: Ivan Buvinić

Film je nastao u produkciji Eclectice, u koprodukciji s Viktorija Filmom, producent je Ivan Kelava, a koproducent Marko Jocić, direktor fotografije Tomislav Sutlar, montažerka Lea Mileta, kompozitor Dubravko Robić, dizajner zvuka Ivan Zelić, scenografkinja Jana Piacun, kostimografkinja Paula Čule, dok masku potpisuje Snježana Gorup. Film su sufinancirali HAVC, Podprogram MEDIA programa Kreativna Europa i HRT, a distribuciju potpisuju Duplicato za Hrvatsku te Blitz za Bosnu i Hercegovinu.